Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться
Очень часто мы попросту не замечаем, как допускаем чудовищные ошибки в создании нашего лука.
Верх и низ в обтяжку
Вещи в обтяжку сами по себе уже указывают на налет вульгарности и пошлости. Вместе с тем подобный тип вещей может значительно визуально вас полнить и прибавлять пару лет к возрасту сверху. Лучше всего заменить такой образ, оставив только прилегающий верх. Низ же лучше выбрать более объемным и фактурным, чтобы придать луку динамики.
Майка и юбка в пол
Кожаная сумка
Во-первых, ходить летом с кожаной сумкой - очень жарко и неудобно. А во-вторых, сейчас в тренде экологичность. Поэтому настоятельно советуем вам отказаться от кожаных изделий в пользу трикотажа.
Телесные колготки под платье
Хотите визуально сделать ваши ноги более загоревшими? Лучше воспользоваться автозагаром. Дело в том, что телесные колготки хоть и придают желанного загара коже, но вместе с тем блестят на солнце и создают весьма комичный образ.
Напомним,