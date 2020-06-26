Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться

Очень часто мы попросту не замечаем, как допускаем чудовищные ошибки в создании нашего лука.

Верх и низ в обтяжку

Предлагаем заново взглянуть на ваш гардероб и избавиться от наиболее ужасных вещевых сочетаний, которые вы раньше считали модными.

Вещи в обтяжку сами по себе уже указывают на налет вульгарности и пошлости. Вместе с тем подобный тип вещей может значительно визуально вас полнить и прибавлять пару лет к возрасту сверху. Лучше всего заменить такой образ, оставив только прилегающий верх. Низ же лучше выбрать более объемным и фактурным, чтобы придать луку динамики.

Майка и юбка в пол

Кожаная сумка

Еще лет 10 назад это сочетание сделало бы вас королевой стиля. Однако теперь оно выглядит по меньшей мере глупо и безвкусно. Если уж вы хотите оставить в вашем образе майку, то вам придется заменить юбку в пол на брюки палаццо. Такая рокировка мгновенно придаст вам совершенно другой вид.

Во-первых, ходить летом с кожаной сумкой - очень жарко и неудобно. А во-вторых, сейчас в тренде экологичность. Поэтому настоятельно советуем вам отказаться от кожаных изделий в пользу трикотажа.

Телесные колготки под платье

Хотите визуально сделать ваши ноги более загоревшими? Лучше воспользоваться автозагаром. Дело в том, что телесные колготки хоть и придают желанного загара коже, но вместе с тем блестят на солнце и создают весьма комичный образ.

Напомним,