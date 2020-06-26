Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться

26 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться
Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться
Pinterest

Очень часто мы попросту не замечаем, как допускаем чудовищные ошибки в создании нашего лука.

Читайте такжеКак избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Предлагаем заново  взглянуть на ваш гардероб и избавиться от наиболее ужасных вещевых сочетаний, которые вы раньше считали модными. 

Верх и низ в обтяжку

Вещи в обтяжку сами по себе уже указывают на налет вульгарности и пошлости. Вместе с тем подобный тип вещей может значительно визуально вас полнить и прибавлять пару лет к возрасту сверху. Лучше всего заменить такой образ, оставив только прилегающий верх. Низ же лучше выбрать более объемным и фактурным, чтобы придать луку динамики. 

Майка и юбка в пол

Читайте такжеКак избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета
Еще лет 10 назад это сочетание сделало бы вас королевой стиля. Однако теперь оно выглядит по меньшей мере глупо и безвкусно. Если уж вы хотите оставить в вашем образе майку, то вам придется заменить юбку в пол на брюки палаццо. Такая рокировка мгновенно придаст вам совершенно другой вид. 

Кожаная сумка

Во-первых, ходить летом с кожаной сумкой - очень жарко и неудобно. А во-вторых, сейчас в тренде экологичность. Поэтому настоятельно советуем вам отказаться от кожаных изделий в пользу трикотажа.  

Телесные колготки под платье 

Хотите визуально сделать ваши ноги более загоревшими? Лучше воспользоваться автозагаром. Дело в том, что телесные колготки хоть и придают желанного загара коже, но вместе с тем блестят на солнце и создают весьма комичный образ. 

Напомним, 

Облако тегов

стиль мода красота советы

Материалы по теме

Как подготовиться к анальному сексу: главные правила
Психология

Как подготовиться к анальному сексу: главные правила
Как сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Lifestyle

Как сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Психологи рассказали, какие мифы о любви и отношениях давно пора развенчать
Психология

Психологи рассказали, какие мифы о любви и отношениях давно пора развенчать
Украинские Мальдивы и Сахара: куда отправиться в отпуск этим летом
Путешествия

Украинские Мальдивы и Сахара: куда отправиться в отпуск этим летом

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK