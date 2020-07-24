Трихологи рассказали, как быстро отрастить волосы

Мечтаете о пышной шевелюре, но до сих пор не знаете, как простимулировать рост волос?

Используйте уходовые средства

Тогда обязательно воспользуйтесь советами, которые помогут вам как можно быстрее запустить рост волос . Эти рекомендации следует регулярно выполнять, чтобы уже спустя пару месяцев результат вас порадовал.

Бальзамы, маски, тоники, термозащита - все эти средства сделаны прежде всего для улучшения не только внешнего вида волос, но и улучшения их роста. Обязательно заведите себе за привычку после мытья волос использовать бальзам, чтобы смягчить их структуру и ровно уложить. В летнее время выбирайте средства для волос с SPF-уходом.

Заплетайте волосы на ночь

Мойте голову по утрам

Наиболее простой и действенный способ достичь равномерного роста волос - заплетать их в косичку либо пучок. Такой способ ускорит рост волос, а также спасет их от запутывания.

Если мыть голову с ночи, то волосы чаще всего запутываются, пока вы спите. Это приводит к их выпадению и запутыванию. Также обязательно используйте бальзам после мытья и расчесывайте волосы, когда они немного высохнут.

Правильно выбирайте резинку

Правильная резинка не должна сдавливать волосы. Также лучше не выбирать ее с дополнительным декором - он только добавляет лишний вес для волос.

Напомним,