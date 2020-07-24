Трихологи рассказали, как быстро отрастить волосы

24 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Трихологи рассказали, как быстро отрастить волосы
Трихологи рассказали, как быстро отрастить волосы
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Мечтаете о пышной шевелюре, но до сих пор не знаете, как простимулировать рост волос?

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Тогда обязательно воспользуйтесь советами, которые помогут вам как можно быстрее запустить рост волос. Эти рекомендации следует регулярно выполнять, чтобы уже спустя пару месяцев результат вас порадовал. 

Используйте уходовые средства 

Бальзамы, маски, тоники, термозащита - все эти средства сделаны прежде всего для улучшения не только внешнего вида волос, но и улучшения их роста. Обязательно заведите себе за привычку после мытья волос использовать бальзам, чтобы смягчить их структуру и ровно уложить. В летнее время выбирайте средства для волос с SPF-уходом. 

Заплетайте волосы на ночь 

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Наиболее простой и действенный способ достичь равномерного роста волос - заплетать их в косичку либо пучок. Такой способ ускорит рост волос, а также спасет их от запутывания. 

Мойте голову по утрам

Если мыть голову с ночи, то волосы чаще всего запутываются, пока вы спите. Это приводит к их выпадению и запутыванию. Также обязательно используйте бальзам после мытья и расчесывайте волосы, когда они немного высохнут. 

Правильно выбирайте резинку

Правильная резинка не должна сдавливать волосы. Также лучше не выбирать ее с дополнительным декором - он только добавляет лишний вес для волос. 

Напомним, 

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