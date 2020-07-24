Трихологи рассказали, как быстро отрастить волосы
Мечтаете о пышной шевелюре, но до сих пор не знаете, как простимулировать рост волос?
Используйте уходовые средства
Бальзамы, маски, тоники, термозащита - все эти средства сделаны прежде всего для улучшения не только внешнего вида волос, но и улучшения их роста. Обязательно заведите себе за привычку после мытья волос использовать бальзам, чтобы смягчить их структуру и ровно уложить. В летнее время выбирайте средства для волос с SPF-уходом.
Заплетайте волосы на ночь
Мойте голову по утрам
Если мыть голову с ночи, то волосы чаще всего запутываются, пока вы спите. Это приводит к их выпадению и запутыванию. Также обязательно используйте бальзам после мытья и расчесывайте волосы, когда они немного высохнут.
Правильно выбирайте резинку
Правильная резинка не должна сдавливать волосы. Также лучше не выбирать ее с дополнительным декором - он только добавляет лишний вес для волос.
Напомним,