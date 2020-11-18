Секс-бомбы по знаку Зодиака: астрологи назвали ТОП-3 самых привлекательных

18 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Секс-бомбы по знаку Зодиака: астрологи назвали ТОП-3 самых привлекательных
Секс-бомбы по знаку Зодиака: астрологи назвали ТОП-3 самых привлекательных
pixabay.com

Астрологи выделили тройку обольстителей по знаку Зодиака, перед этими знаками невозможно устоять.

Рак 

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Сильная сторона Рака – его чувственность, в ней кроется секрет сексуальной привлекательности для противоположного пола. 

Рак обязательно сведет вас с ума, если духовная и душевная близость заводит вас не меньше, чем физическая.

Лев

Лев обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы быть шикарным любовником.

Он умный, довольно самовлюбленный, уверенный в себе, имеет прекрасные менеры, а для второй половинки готов на все. Рядом с ним партнер чувствует себя королевской персоной, и это, черт возьми, возбуждает.

Скорпион

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Секс — это страсть, так думают все Скорпионы и, судя по всему, они правы.

Этот знак обладает огромным потенциалом в сфере чувственности, его сложно удовлетворить полностью, ведь в голове у Скорпиона всегда есть фантазии, которые он еще не попробовал. Но готов воплотить в жизнь с вами. 

Напомним,

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