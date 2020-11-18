Секс-бомбы по знаку Зодиака: астрологи назвали ТОП-3 самых привлекательных
Астрологи выделили тройку обольстителей по знаку Зодиака, перед этими знаками невозможно устоять.
Раксексуальной привлекательности для противоположного пола.
Рак обязательно сведет вас с ума, если духовная и душевная близость заводит вас не меньше, чем физическая.
Лев
Лев обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы быть шикарным любовником.
Он умный, довольно самовлюбленный, уверенный в себе, имеет прекрасные менеры, а для второй половинки готов на все. Рядом с ним партнер чувствует себя королевской персоной, и это, черт возьми, возбуждает.
Скорпион
Этот знак обладает огромным потенциалом в сфере чувственности, его сложно удовлетворить полностью, ведь в голове у Скорпиона всегда есть фантазии, которые он еще не попробовал. Но готов воплотить в жизнь с вами.
Напомним,