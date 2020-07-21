Коварные обманщики по гороскопу: знаки Зодиака, которые умеют врать

Осторожнее со знаками Зодиака, которых природа наделила великолепными способностями врать, недоговаривать и манипулировать.

Близнецы

Близнецы не только врут ради своего комфорта и благополучия, а еще и меняют свое мнение каждые 5 минут. Вам может показаться, что они и в этом случае врали, но нет, не совсем.

Близнецы с легкостью отказываются от любого своего мнения, если им на ум пришло что-то более выдающееся.

Рак

Вы можете подумать, что Раки очень честные (гороскоп это подтверждает).

Но Раки скрытные люди и ради того, чтобы оставить свои тайны при себе, они могут пойти на что угодно. Раки любители не откровенно врать в лицо, а недоговаривать и искажать факты так, чтобы вы в итоге не узнали ничего стоящего.

Лев

Слабое место Львов — их эго. Ради защиты своего имиджа и статуса они могут солгать даже близкому человеку, а раскаиваться не будут. В остальное время они мучительно честны и расскажут вам, что думают о вас на самом деле, даже если вы не просили об этом.

Напомним,