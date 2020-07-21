Коварные обманщики по гороскопу: знаки Зодиака, которые умеют врать
Осторожнее со знаками Зодиака, которых природа наделила великолепными способностями врать, недоговаривать и манипулировать.
Близнецы
Близнецы с легкостью отказываются от любого своего мнения, если им на ум пришло что-то более выдающееся.
Рак
Вы можете подумать, что Раки очень честные (гороскоп это подтверждает).
Но Раки скрытные люди и ради того, чтобы оставить свои тайны при себе, они могут пойти на что угодно. Раки любители не откровенно врать в лицо, а недоговаривать и искажать факты так, чтобы вы в итоге не узнали ничего стоящего.
Лев
Напомним,