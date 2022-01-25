Как достичь вагинального оргазма: рассказывает сексолог

25 января 2022 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как достичь вагинального оргазма: рассказывает сексолог
Как достичь вагинального оргазма: рассказывает сексолог
pixabay.com

Не одно поколение женщин мучительно пыталось достичь вагинального оргазма, будучи уверенными, что с ними что-то не так.

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По словам  сексолога Евгении Остаповой, долгое время считалось, что удовольствие женщина получает посредством проникновения, никак иначе.  

О существовании волшебной точки оргазма, а именно, расположенной где-то во влагалище точки G, мир впервые услышал от немецкого гинеколога. И тут же человечество решило: найдя эту точку и нажав на нее, мужчина тут же автоматически становится отличным любовником. Одновременно женщинам стали агрессивно предлагать тренинги и упражнения на развитие точки G, а затем и увеличение этой зоны с помощью инъекций. И все это в попытке избавиться от заезженного стереотипа, что женщина без вагинального оргазма – якобы сексуально неполноценна. Удобная штука для манипуляций! 

Но в 2005 году уролог Хелен О’Коннелл опубликовала исследование, основанное на изучении клитора с помощью МРТ. Оказалось, что точка G – чувствительная зона внутри вагины – не что иное, как сочленение ножек клитора! Касаясь точки на передней части влагалища, просто идет стимуляция клитора, только изнутри. В этой интересной теме разбирались множество любителей, профессионалов и научных деятелей. Но загадочный вагинально-клиторальный оргазм стал для научной среды тем самым Бермудским треугольником, в недрах которого пропадает всякая информация, логика и теория. 

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Сейчас ученые пришли к единому мнению, что популярная точка G – это часть клитора, а вагинальный оргазм – просто социальный конструкт. 

Чувствительность повышена только в первой трети вагины, как раз там, где расположены луковицы клитора. Таким образом клитор побеждает в битве оргазмов – как ни крути женщину, с какой стороны к ней не подходи, именно от клитора зависит достижение пика наслаждения. Тем не менее исследования продолжаются, и впереди еще множество интересных и важных открытий. И каждая женщина при желании может внести свой вклад в изучение оргазма! Прямо сейчас.

Напомним,

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