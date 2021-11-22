Названо лучшее время для секса: вы будете удивлены

Названо лучшее время для секса: вы будете удивлены

В Forza Supplements определили идеальное время для занятий сексом. Спойлер: совам оно не понравится.

Лучше всего организм предрасположен к сексу в полвосьмого утра, считают британские ученые.

В этот момент у человека наблюдается самый высокий уровень энергии после ночного сна, при условии, что он провел в постели хотя бы 7 часов.

Опрос проводили с участием людей, которые ведут здоровый образ жизни. Кроме того, исследователи брали во внимание всплеск гормонов у женщин и наличие эстрогена в организме мужчин.

Доказано, что утренний секс благотворно влияет на организм, прилив эндорфина снижает давление, подавляет стресс и дарит бодрость на протяжении всего дня.

По словам ученых, желательно приступать к интимной близости уже через 15 минут после пробуждения.

Напомним,