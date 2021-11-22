Названо лучшее время для секса: вы будете удивлены

22 ноября 2021 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названо лучшее время для секса: вы будете удивлены
Названо лучшее время для секса: вы будете удивлены
pixabay.com

В Forza Supplements определили идеальное время для занятий сексом. Спойлер: совам оно не понравится.

Лучше всего организм предрасположен к сексу в полвосьмого утра, считают британские ученые.

В этот момент у человека наблюдается самый высокий уровень энергии после ночного сна, при условии, что он провел в постели хотя бы 7 часов. 

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Опрос проводили с участием людей, которые ведут здоровый образ жизни. Кроме того, исследователи брали во внимание всплеск гормонов у женщин и наличие эстрогена в организме мужчин.
 

Доказано, что утренний секс благотворно влияет на организм, прилив эндорфина снижает давление, подавляет стресс и дарит бодрость на протяжении всего дня. 

По словам ученых, желательно приступать к интимной близости уже через 15 минут после пробуждения.

Напомним,

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