Правдивый минет: мифы об оральном сексе, которые пора оставить в прошлом

8 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Правдивый минет: мифы об оральном сексе, которые пора оставить в прошлом
Мифы об оральном сексе, в которые до сих пор верят
pixabay.com

Оральные ласки во все времена были чем-то таинственным и запретным. О них не говорили публично, что породило множество мифов, которые мешают позаботиться о своем здоровье и сделать минет приятным для партнеров.

№1. Придется сплевывать слюну  

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Правда в том, что ни один мужчина не обращает внимание на слюну. Без нее минет не обходится, так что переживать нет проблем.

Испортить удовольствие можно не самой слюной, а именно попытками вытереть ее или сплюнуть.

Миф №2. В процессе орального секса нельзя заразиться ЗППП

Заразиться можно, если во рту есть микротрещины или небольшие ранки. Не стоит заниматься оральным сексом с партнером, в котором у вас нет уверенности.

Миф №3. Сперму безопаснее выплевывать

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Если сперма уже попала в рот, не особенно и важно, что вы будете делать с ней потом. Если вы переживаете о возможном заражении ЗППП – то оральный секс не то, чем стоит заниматься с сомнительными личностями. Берегите себя.

Миф №4. Герпесом нельзя заразиться, сделав минет

С уверенностью сказать этого нельзя, слишком мало исследований проведено на сегодняшний день.

№5. Во время минета можно поранить член

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Миф заключается в том, что поранить член якобы легко, да еще и так, что мужчина отправится на больничную койку. Если следить за собой, то довольно маловероятно, что вы травмируете партнера. Конечно, переусердствовать реально, но едва ли придется идти к травматологу.

Напомним,

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