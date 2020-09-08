Правдивый минет: мифы об оральном сексе, которые пора оставить в прошлом
Оральные ласки во все времена были чем-то таинственным и запретным. О них не говорили публично, что породило множество мифов, которые мешают позаботиться о своем здоровье и сделать минет приятным для партнеров.
№1. Придется сплевывать слюнуминет не обходится, так что переживать нет проблем.
Испортить удовольствие можно не самой слюной, а именно попытками вытереть ее или сплюнуть.
Миф №2. В процессе орального секса нельзя заразиться ЗППП
Заразиться можно, если во рту есть микротрещины или небольшие ранки. Не стоит заниматься оральным сексом с партнером, в котором у вас нет уверенности.
Миф №3. Сперму безопаснее выплевывать
Миф №4. Герпесом нельзя заразиться, сделав минет
С уверенностью сказать этого нельзя, слишком мало исследований проведено на сегодняшний день.
№5. Во время минета можно поранить член
Напомним,