Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
Секс – это ведь про удовольствие сразу двоих партнеров в процессе.
Говорите без эмоций
Не стоит кричать на него из-за того, что вы не испытали оргазм в прошлый раз. Разговор двух взрослых людей предполагает полное взаимопонимание, а также спокойствие в диалоге. Крики не только не помогут, но еще и могут стать триггерами для провоцирования более крупной ссоры.
Не обвиняйте
Не стесняйтесь
В доверительных отношениях, где есть взаимопонимание, стеснение – абсолютно лишняя эмоция. Оно вам может мешать очень долго в интимной жизни. Гораздо проще просто отпустить все внутренние зажимы и начать получать удовольствие от процесса.
Напомним,