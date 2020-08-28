Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила

28 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
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Секс – это ведь про удовольствие сразу двоих партнеров в процессе.

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И если вам чего-то не хватает, вы всегда можете обсудить это с партнером. Проблема многих правда заключается в том, что далеко не всегда партнеры могут откровенно говорить о сексе друг с другом. Однако, это достаточно легко исправить. Главное – руководствоваться следующими правилами. 

Говорите без эмоций 

Не стоит кричать на него из-за того, что вы не испытали оргазм в прошлый раз. Разговор двух взрослых людей предполагает полное взаимопонимание, а также спокойствие в диалоге. Крики не только не помогут, но еще и могут стать триггерами для провоцирования более крупной ссоры. 

Не обвиняйте 

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Винить партнера в том, что вы чего-то недополучили – глупость. Это только закроет его от вас, и он начнет копаться в себе и своих комплексах. Есть куда более мудрый и действенный способ – говорить о том, чего вам хочется. 

Не стесняйтесь 

В доверительных отношениях, где есть взаимопонимание, стеснение – абсолютно лишняя эмоция. Оно вам может мешать очень долго в интимной жизни. Гораздо проще просто отпустить все внутренние зажимы и начать получать удовольствие от процесса. 

Напомним, 

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