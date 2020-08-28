Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила

Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила

Секс – это ведь про удовольствие сразу двоих партнеров в процессе.

Говорите без эмоций

И если вам чего-то не хватает, вы всегда можете обсудить это с партнером . Проблема многих правда заключается в том, что далеко не всегда партнеры могут откровенно говорить о сексе друг с другом. Однако, это достаточно легко исправить. Главное – руководствоваться следующими правилами.

Не стоит кричать на него из-за того, что вы не испытали оргазм в прошлый раз. Разговор двух взрослых людей предполагает полное взаимопонимание, а также спокойствие в диалоге. Крики не только не помогут, но еще и могут стать триггерами для провоцирования более крупной ссоры.

Не обвиняйте

Не стесняйтесь

Винить партнера в том, что вы чего-то недополучили – глупость. Это только закроет его от вас, и он начнет копаться в себе и своих комплексах. Есть куда более мудрый и действенный способ – говорить о том, чего вам хочется.

В доверительных отношениях, где есть взаимопонимание, стеснение – абсолютно лишняя эмоция. Оно вам может мешать очень долго в интимной жизни. Гораздо проще просто отпустить все внутренние зажимы и начать получать удовольствие от процесса.

Напомним,