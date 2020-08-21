Почему ваш партнер больше не возбуждает: ТОП-3 неочевидные причины

В последнее время начали замечать, что партнер никак не может вас возбудить?

Физические изменения

Возможно, виной этому парочка неочевидных причин

Да, мы все живые люди. Нам свойственно набирать вес и худеть, стареть и становиться лучше. В любом случае, это ничего более, чем физиологический процесс. В этом деле крайне важно понимать, что вы цените партнера не только за внешнюю составляющую. А если он действительно набрал уж больно много лишних килограммов, тогда можете предложить ему вместе перейти на правильное питание либо начать ходить в зал.

Вы поссорились недавно

Ваши чувства пропали

Натянутые отношения внутри пары напрямую влияют и на отношения в постели. Чаще всего в негативную сторону, хотя нередки случаи, когда сексом компенсируют плохие отношения. Проще всего сначала окончательно решить проблему, обсудить ее, а потом уже лезть в постель.

Это, к сожалению, наиболее распространенная причина, по которой вы могли перестать хотеть вашего партнера. Зачастую это связано с различными факторами. Но в конечном итоге все сводится к одному – угасанию чувств.

Напомним,