Почему ваш партнер больше не возбуждает: ТОП-3 неочевидные причины

21 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Почему ваш партнер больше не возбуждает: ТОП-3 неочевидные причины
Почему ваш партнер больше не возбуждает: ТОП-3 неочевидные причины
Pinterest

В последнее время начали замечать, что партнер никак не может вас возбудить?

Читайте такжеКак избавиться от изжоги: ТОП-3 проверенных совета
Возможно, виной этому парочка неочевидных причин

Физические изменения 

Да, мы все живые люди. Нам свойственно набирать вес и худеть, стареть и становиться лучше. В любом случае, это ничего более, чем физиологический процесс. В этом деле крайне важно понимать, что вы цените партнера не только за внешнюю составляющую. А если он действительно набрал уж больно много лишних килограммов, тогда можете предложить ему вместе перейти на правильное питание либо начать ходить в зал. 

Вы поссорились недавно

Читайте такжеДжерард Батлер расстался со своей девушкой после 6 лет отношений
Натянутые отношения внутри пары напрямую влияют и на отношения в постели. Чаще всего в негативную сторону, хотя нередки случаи, когда сексом компенсируют плохие отношения. Проще всего сначала окончательно решить проблему, обсудить ее, а потом уже лезть в постель. 

Ваши чувства пропали 

Это, к сожалению, наиболее распространенная причина, по которой вы могли перестать хотеть вашего партнера. Зачастую это связано с различными факторами. Но в конечном итоге все сводится к одному – угасанию чувств. 

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Как вывести пятно от пота с вещи за 2 минуты: проверенные лайфхаки
Полезные советы

Как вывести пятно от пота с вещи за 2 минуты: проверенные лайфхаки
ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами
ЗОЖ

ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами
На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда
Путешествия

На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда
Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения
Наука и техника

Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK