Почему ваш партнер больше не возбуждает: ТОП-3 неочевидные причины
В последнее время начали замечать, что партнер никак не может вас возбудить?
Физические изменения
Да, мы все живые люди. Нам свойственно набирать вес и худеть, стареть и становиться лучше. В любом случае, это ничего более, чем физиологический процесс. В этом деле крайне важно понимать, что вы цените партнера не только за внешнюю составляющую. А если он действительно набрал уж больно много лишних килограммов, тогда можете предложить ему вместе перейти на правильное питание либо начать ходить в зал.
Вы поссорились недавно
Ваши чувства пропали
Это, к сожалению, наиболее распространенная причина, по которой вы могли перестать хотеть вашего партнера. Зачастую это связано с различными факторами. Но в конечном итоге все сводится к одному – угасанию чувств.
Напомним,