Укрощаем ревность: 3 способа справиться с чувством

Наверняка, каждому из нас знакомо это жгучее чувство ревности.

Контроль не успокаивает

Сегодня мы расскажем о трех советах , как начать борьбу с ревностью в пользу здоровых отношений.

А чаще всего только порождает в голове партнера мысль о том, что вы и так ждете от него измены, поэтому подсознательно он более готов к ней. К сожалению, мы не можем залезать в головы других людей. Зато можем ориентироваться на их реакцию на определенные вопросы и отношение партнеров к себе.

Докопайтесь до причины

Попросите о поддержке

Ревность появляется не из ниоткуда. Чаще всего причин существует три: бредовая ревность (необоснованная), спроецированная ревность и конкурирующая. Определите, к какому типу относится ваша. А затем проведите внутренний разговор с самой собой. Насколько вы довольны отношениями? Почему такие мысли вас посещают? В случае, когда для ревности нет повода, но вы продолжаете ревновать, имеет место психологическая проблема, которую, конечно, проще решить со специалистом. Но есть и другой вариант - поговорить вдвоем, без терапии.

Проще всего попытаться решить эту проблему вдвоем, вместе с партнером. Попросите для начала парня относиться к вашей ревности с большим пониманием. Ведь cогласитесь, вам тоже не просто переживать эти эмоции. Почему бы не справиться с этим вместе? Важно помнить, что разговоры - 50% решения проблемы.

Напомним,