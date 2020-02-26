Укрощаем ревность: 3 способа справиться с чувством

26 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Укрощаем ревность: 3 способа справиться с чувством
Укрощаем ревность: 3 способа справиться с чувством
pixabay.com

Наверняка, каждому из нас знакомо это жгучее чувство ревности.

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Сегодня мы расскажем о трех советах, как начать борьбу с ревностью в пользу здоровых отношений. 

Контроль не успокаивает 

А чаще всего только порождает в голове партнера мысль о том, что вы и так ждете от него измены, поэтому подсознательно он более готов к ней. К сожалению, мы не можем залезать в головы других людей. Зато можем ориентироваться на их реакцию на определенные вопросы и отношение партнеров к себе. 

Докопайтесь до причины

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Ревность появляется не из ниоткуда. Чаще всего причин существует три: бредовая ревность (необоснованная), спроецированная ревность и конкурирующая. Определите, к какому типу относится ваша. А затем проведите внутренний разговор с самой собой. Насколько вы довольны отношениями? Почему такие мысли вас посещают? В случае, когда для ревности нет повода, но вы продолжаете ревновать, имеет место психологическая проблема, которую, конечно, проще решить со специалистом. Но есть и другой вариант - поговорить вдвоем, без терапии. 

Попросите о поддержке 

Проще всего попытаться решить эту проблему вдвоем, вместе с партнером. Попросите для начала парня относиться к вашей ревности с большим пониманием. Ведь cогласитесь, вам тоже не просто переживать эти эмоции. Почему бы не справиться с этим вместе? Важно помнить, что разговоры - 50% решения проблемы. 

Напомним,

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