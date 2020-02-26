Укрощаем ревность: 3 способа справиться с чувством
Наверняка, каждому из нас знакомо это жгучее чувство ревности.
Контроль не успокаивает
А чаще всего только порождает в голове партнера мысль о том, что вы и так ждете от него измены, поэтому подсознательно он более готов к ней. К сожалению, мы не можем залезать в головы других людей. Зато можем ориентироваться на их реакцию на определенные вопросы и отношение партнеров к себе.
Докопайтесь до причины
Попросите о поддержке
Проще всего попытаться решить эту проблему вдвоем, вместе с партнером. Попросите для начала парня относиться к вашей ревности с большим пониманием. Ведь cогласитесь, вам тоже не просто переживать эти эмоции. Почему бы не справиться с этим вместе? Важно помнить, что разговоры - 50% решения проблемы.
Напомним,