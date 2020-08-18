Как избавиться от изжоги: ТОП-3 проверенных совета

18 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от изжоги: ТОП-3 проверенных совета
Как избавиться от изжоги: ТОП-3 проверенных совета
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Изжога – крайне неприятное состояние организма, когда желудочный сок выходит из берегов нашего организма.

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Но есть и хорошая новость: от нее достаточно легко избавиться. Для этого необходимо воспользоваться одним из трех советов

Сода 

Сода - проверенный способ, который помогает избавиться от изжоги весьма быстро. Для того, чтобы моментально убрать любые симптомы, вам нужно растворить половину чайной ложки соды в 200 мл воды и выпить раствор маленькими глотками. Рекомендуется использовать этот способ только в случаях экстренной необходимости. Постоянное заглушение изжоги содой может привести к более серьезным проблемам с ЖКТ. А также развить и усугубить хронические болезни. 

Активированный уголь 

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Уголь легко впитывает желудочную кислоту в себя. Чтобы утолить изжогу, вам достаточно развести таблетку с водой и выпить смесь залпом. Для усиления эффекта рекомендуется растворить 10 таблеток в 150 мл молока. Такой раствор хоть и неприятен на вкус, но точно эффективен.  

Молоко 

Молоко также активно борется с приступами изжоги. Кстати, в отличие от соды и активированного угля молоко не можете навредить работе нашего ЖКТ и усугубить ситуацию с организмом. А для того, чтобы избавиться от проблемы вам необходимо выпить всего 200 мл, чтобы нейтрализовать кислотность желудка. 

Напомним, 

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