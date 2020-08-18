Как избавиться от изжоги: ТОП-3 проверенных совета

Изжога – крайне неприятное состояние организма, когда желудочный сок выходит из берегов нашего организма.

Сода

Но есть и хорошая новость: от нее достаточно легко избавиться. Для этого необходимо воспользоваться одним из трех советов

Сода - проверенный способ, который помогает избавиться от изжоги весьма быстро. Для того, чтобы моментально убрать любые симптомы, вам нужно растворить половину чайной ложки соды в 200 мл воды и выпить раствор маленькими глотками. Рекомендуется использовать этот способ только в случаях экстренной необходимости. Постоянное заглушение изжоги содой может привести к более серьезным проблемам с ЖКТ. А также развить и усугубить хронические болезни.

Активированный уголь

Молоко

Уголь легко впитывает желудочную кислоту в себя. Чтобы утолить изжогу, вам достаточно развести таблетку с водой и выпить смесь залпом. Для усиления эффекта рекомендуется растворить 10 таблеток в 150 мл молока. Такой раствор хоть и неприятен на вкус, но точно эффективен.

Молоко также активно борется с приступами изжоги. Кстати, в отличие от соды и активированного угля молоко не можете навредить работе нашего ЖКТ и усугубить ситуацию с организмом. А для того, чтобы избавиться от проблемы вам необходимо выпить всего 200 мл, чтобы нейтрализовать кислотность желудка.

Напомним,