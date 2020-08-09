Серьезные разговоры и обиды: ТОП-3 совета, как обсудить их с парнем и не расстаться после этого

9 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Серьезные разговоры и обиды: ТОП-3 совета, как обсудить их с парнем и не расстаться после этого
Серьезные разговоры и обиды: ТОП-3 совета, как обсудить их с парнем и не расстаться после этого
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Ссоры – далеко не редкость в отношениях каждой пары. Однако это еще не повод сразу расходиться. При правильном разговоре ваши отношения должны стать только лучше.

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Для избежания ссоры и решения конфликта крайне важно правильно начать вести диалог. И вот следующие правила

Ноль эмоций 

Если вы хотите конструктивного разговора, остановите ваши эмоции. Да, вы можете быть злыми, но не стоит повышать голос на партнера. Это сразу теряет какой-либо конструктив и становится скандалом. 

Не переходите на личности 

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В продолжение к эмоциям нужно забыть и о том, чтобы вы обижали партнера. Слова "идиот" и "дурак" уж никак не улучшат ваши взаимоотношения. А вот существенно их подпортить вполне могут. Дабы избежать этого, научитесь контролировать вашу речь. Лежачего не бьют, а если он действительно виноват, то вы можете одним разом убить еще и его самооценку. 

Не вспоминайте прошлое 

Обиды могут примешаться к былым конфликтам. И когда это все соединяется в один флакон, получается весьма неприятная ситуация, в которой вы уже скорее решаете не текущий вопрос, а просто высказываете свое недовольство за все время отношений. 

Напомним, 

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