Серьезные разговоры и обиды: ТОП-3 совета, как обсудить их с парнем и не расстаться после этого
Ссоры – далеко не редкость в отношениях каждой пары. Однако это еще не повод сразу расходиться. При правильном разговоре ваши отношения должны стать только лучше.
Ноль эмоций
Если вы хотите конструктивного разговора, остановите ваши эмоции. Да, вы можете быть злыми, но не стоит повышать голос на партнера. Это сразу теряет какой-либо конструктив и становится скандалом.
Не переходите на личности
Не вспоминайте прошлое
Обиды могут примешаться к былым конфликтам. И когда это все соединяется в один флакон, получается весьма неприятная ситуация, в которой вы уже скорее решаете не текущий вопрос, а просто высказываете свое недовольство за все время отношений.
Напомним,