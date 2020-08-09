Серьезные разговоры и обиды: ТОП-3 совета, как обсудить их с парнем и не расстаться после этого

Серьезные разговоры и обиды: ТОП-3 совета, как обсудить их с парнем и не расстаться после этого

Ссоры – далеко не редкость в отношениях каждой пары. Однако это еще не повод сразу расходиться. При правильном разговоре ваши отношения должны стать только лучше.

Ноль эмоций

Для избежания ссоры и решения конфликта крайне важно правильно начать вести диалог. И вот следующие правила

Если вы хотите конструктивного разговора, остановите ваши эмоции. Да, вы можете быть злыми, но не стоит повышать голос на партнера. Это сразу теряет какой-либо конструктив и становится скандалом.

Не переходите на личности

Не вспоминайте прошлое

В продолжение к эмоциям нужно забыть и о том, чтобы вы обижали партнера. Слова "идиот" и "дурак" уж никак не улучшат ваши взаимоотношения. А вот существенно их подпортить вполне могут. Дабы избежать этого, научитесь контролировать вашу речь. Лежачего не бьют, а если он действительно виноват, то вы можете одним разом убить еще и его самооценку.

Обиды могут примешаться к былым конфликтам. И когда это все соединяется в один флакон, получается весьма неприятная ситуация, в которой вы уже скорее решаете не текущий вопрос, а просто высказываете свое недовольство за все время отношений.

Напомним,