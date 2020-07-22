Какие продукты важно добавить в мужской рацион для потенции: ТОП-5 советов

Часто мужское либидо зависит напрямую еще и продуктов, которые потребляет партнер. Хотите провести жаркую ночь? Накормите его следующей пищей.

Красное мясо

Для мужчин рацион питания является важной составляющей здорового и крепкого либидо . Именно поэтому девушке следует обратить на этот аспект особое внимание.

На 100 грамм красного мяса приходится 25% суточной нормы витамина B, необходимой для мужского здоровья, силы и энергии. Также мясо богато цинком, который позитивно влияет на выносливость организма.

Бананы

Морковь

Ну, кто из нас не любит бананы? После следующих пунктов вы точно разрешите мужчине съедать чуть больше одного фрукта в день. Банан может похвастаться сразу парочкой полезных аспектов влияния. Например, витамин В6 снижает стресс и усталость. А магний помогает укрепить мышцы и кости. Также благоприятно на организм влияет и калий, снижающий риск развития сердечных заболеваний.

Важный плюс моркови - возможность увеличить количество сперматозоидов, а также их качество. Этот пункт особенно важен для тех, кто пытается зачать ребенка. Однако, не нужно сильно увлекаться. В неделю достаточно потреблять около 400 грамм продукта.

Помидоры

Помидоры также важны для мужской потенции. Последние исследования доказали положительное воздействие ликопина как помощника для предотвращения развития рака простаты.

Болгарский перец

Далеко не все любят этот неоднозначный овощ. Однако, парочка полезных свойств все же могут подкупить. Болгарский перец содержит множество запасов витамина С, который помогает поддерживать иммунную систему организма, а также работу сердца.

Напомним,