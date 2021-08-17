Как купить презервативы и решиться на первый секс: ответы сексолога
Ведущая Нового канала Наталья Ежова собрала топ вопросов от подростков про первый интим. Сексолог дала ответы на простые, но такие важные вопросы.
Мне часто пишут подростки, – рассказывает Наталья Ежова. – Казалось бы, эти вопросы – простые, но очень важные. Вообще-то ответы на них должны давать родители. Это входит в сексуальное воспитание детей. Но не во всех семьях, к сожалению, свободно говорят на такие темы. Поэтому советую обратить внимание на самые распространенные вопросы, которые я собрала, и поговорить об этом с вашим ребенком.
1. «Я стыжусь покупать презервативы»
– Подростку кажется, что при покупке контрацептивов на него все смотрят, и от этого ему становится не по себе, – говорит эксперт. – Я всегда отвечаю: «Окей. Смотрят. И что? Пусть смотрят!» Стоит объяснить, что это не преступление или что-то противозаконное. Покупка презерватива – не что-то сверхестественное, и нужно быть уверенным в себе. Разговаривать спокойным голосом, а не шептать. Наоборот, нужно не стесняться, а гордиться, что подросток заботится о безопасности. Если все же есть переживания, то можно покупать презервативы не в обычных аптеках, а в супермаркетах, где товары лежат в торговом зале.
2. «Я не умею надевать презерватив»
– Часто парни пишут мне подобные вопросы, потому что переживают, что девушка увидит, как он неумело одевает контрацептив и поймет, что у него нет опыта, – говорит сексолог. – Советую потренироваться надевать презерватив заранее. Например, в ванной, без посторонних свидетелей. Или еще лучше попросить отца показать, как это делается. Кстати, девушки тоже пишут о неумении надевать презерватив и переживаниях по этому поводу. Им тоже нужно объяснить, что важна не скорость, а нежность и ласка, с которой это делается.
3. «Как почувствовать готовность к половому контакту?»
4. «С презервативом нет тех ощущений, которых хочется»
– Здесь стоит рассказать о дополнительном геле-лубриканте, который решит эту проблему и усилит ощущения, – комментирует Ежова. – Подросток должен понимать, что занятия сексом без контрацептива могут привести к гораздо худшим последствиям. А еще следует отметить, что нельзя смазывать латекс кремом или вазелином.
Напомним,