Как купить презервативы и решиться на первый секс: ответы сексолога

Ведущая Нового канала Наталья Ежова собрала топ вопросов от подростков про первый интим. Сексолог дала ответы на простые, но такие важные вопросы.

Наталья Ежова – не только ведущая реалити «Эксы», которое 14 сентября стартует на Новом канале, а и практикующая психолог и сексолог. . Она часто получает вопросы в соцсетях не только от взрослых.

Мне часто пишут подростки, – рассказывает Наталья Ежова. – Казалось бы, эти вопросы – простые, но очень важные. Вообще-то ответы на них должны давать родители. Это входит в сексуальное воспитание детей. Но не во всех семьях, к сожалению, свободно говорят на такие темы. Поэтому советую обратить внимание на самые распространенные вопросы, которые я собрала, и поговорить об этом с вашим ребенком.

1. «Я стыжусь покупать презервативы»

– Подростку кажется, что при покупке контрацептивов на него все смотрят, и от этого ему становится не по себе, – говорит эксперт. – Я всегда отвечаю: «Окей. Смотрят. И что? Пусть смотрят!» Стоит объяснить, что это не преступление или что-то противозаконное. Покупка презерватива – не что-то сверхестественное, и нужно быть уверенным в себе. Разговаривать спокойным голосом, а не шептать. Наоборот, нужно не стесняться, а гордиться, что подросток заботится о безопасности. Если все же есть переживания, то можно покупать презервативы не в обычных аптеках, а в супермаркетах, где товары лежат в торговом зале.

2. «Я не умею надевать презерватив»

– Часто парни пишут мне подобные вопросы, потому что переживают, что девушка увидит, как он неумело одевает контрацептив и поймет, что у него нет опыта, – говорит сексолог. – Советую потренироваться надевать презерватив заранее. Например, в ванной, без посторонних свидетелей. Или еще лучше попросить отца показать, как это делается. Кстати, девушки тоже пишут о неумении надевать презерватив и переживаниях по этому поводу. Им тоже нужно объяснить, что важна не скорость, а нежность и ласка, с которой это делается.

Как купить презервативы и решиться на первый секс: ответы сексолога / pixabay.com

3. «Как почувствовать готовность к половому контакту?»

– Часто девушки-подростки пишут, что, якобы, готовы к первому сексу, но все равно не могут решиться. Боятся, что парень сделает им больно или неприятно, – рассказывает Наталья. – Я могу сказать, что если у девочки есть этот страх, то она не готова к интиму. Готовность появится, когда будут чувства, расслабленность, доверие к человеку. И обязательно должна быть защита!

4. «С презервативом нет тех ощущений, которых хочется»

– Здесь стоит рассказать о дополнительном геле-лубриканте, который решит эту проблему и усилит ощущения, – комментирует Ежова. – Подросток должен понимать, что занятия сексом без контрацептива могут привести к гораздо худшим последствиям. А еще следует отметить, что нельзя смазывать латекс кремом или вазелином.

Напомним,