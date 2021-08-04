Как жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога

4 августа 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога
Как жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога
pixabay.com

Как восстановиться после развода и сколько времени на это потребуется - рассказывает психолог.

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Топ-психолог и коуч Елена Адамова в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказала, как жить после развода.

Психологи устанавливают норму «реабилитации» до 2-х лет. То есть в это время вполне нормально думать о том, что кто-то проводит время с семьей, а вы – в одиночестве, вспоминать какие-то моменты. Нормально скучать по своему партнеру, допускается даже сравнивать нового партнера с предыдущим. Ведь те нейронные связи еще действуют, а также есть сила привычки, – комментирует психолог.

Поэтому специалист советует ввести новые привычки, которые помогут вам восстановиться во время этого тяжелого периода жизни. Для этого следует:

начать заниматься спортом: выберите для себя любую активность, которая будет приносить удовольствие;

гулять пешком: все психологические проблемы выводятся через тело, через физику. Поэтому чем больше вы будете ходить пешком, тем больше будете «выхаживать» стресс, обусловленный разводом;

Как жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога / pixabay.com

не употреблять алкоголь: он будет давать иллюзию того, что вам становится лучше, но проблему он не решит;

общаться с позитивными людьми: хорошо проводите время, ходите в кино или на концерты;

завести домашнее животное: если это доставит вам удовольствие, пойдите на такой шаг. Вы можете реализовать свою заботу и любовь на новом любимце;

смотреть только положительное и веселое кино: забудьте о мелодрамах и романтических комедиях, ведь во время их просмотра вы будете акцентироваться только на том, что вам плохо, а все вокруг влюблены и счастливы.

Дайте себе время! Ваша жизнь восстановится, а возможно совсем скоро вы поймете, что ранее у вас и не было таких крутых моментов, которые ждут за поворотом! – отметила психолог.

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развод психология психология отношений Полезные советы психолог Елена Адамова

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