Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога
Стоит ли бить тревогу, если ваш мужчина не хочет детей?
Возможно, сегодня ваш мужчина и не хочет детей, возможно, он перевыполнил план в предыдущих отношениях, а возможно, считает, что пока не может позволить себе это материально... Есть множество причин, почему не стоит отчаиваться и думать, что он вас не любит, – комментирует психолог.
Кроме того, специалист советует прислушиваться к другим звоночкам в ваших отношениях, чтобы точно понять, любит ли вас мужчина и насколько его мнение относительно детей радикальное:
Обращайте внимание на то, как мужчина относится к вам, имеете ли вы общие ценности, настолько он порядочный относительно вас – верный и преданный, – отметила Елена Адамова. – Есть достаточно мудрый комментарий опытных мам: «Если бы я слушала своего мужа, у меня бы никогда не было детей».
По словам психолога, в отношениях следует делать акцент на удовольствии и наслаждении, а уже потом вопрос с детьми решится сам собой.
Напомним,