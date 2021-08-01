Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога

1 августа 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога
Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога
pixabay.com

Стоит ли бить тревогу, если ваш мужчина не хочет детей?

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В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые популярные вопросы украинцев. Эксперт рассказала, как правильно действовать в ситуации, когда мужчина не хочет детей.

Возможно, сегодня ваш мужчина и не хочет детей, возможно, он перевыполнил план в предыдущих отношениях, а возможно, считает, что пока не может позволить себе это материально... Есть множество причин, почему не стоит отчаиваться и думать, что он вас не любит, – комментирует психолог.

Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога / pixabay.com

Кроме того, специалист советует прислушиваться к другим звоночкам в ваших отношениях, чтобы точно понять, любит ли вас мужчина и насколько его мнение относительно детей радикальное:

Обращайте внимание на то, как мужчина относится к вам, имеете ли вы общие ценности, настолько он порядочный относительно вас – верный и преданный, – отметила Елена Адамова. – Есть достаточно мудрый комментарий опытных мам: «Если бы я слушала своего мужа, у меня бы никогда не было детей».

По словам психолога, в отношениях следует делать акцент на удовольствии и наслаждении, а уже потом вопрос с детьми решится сам собой.

Напомним,

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