Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога

Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога

Стоит ли бить тревогу, если ваш мужчина не хочет детей?

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые популярные вопросы украинцев. Эксперт рассказала, как правильно действовать в ситуации, когда мужчина не хочет детей.

Возможно, сегодня ваш мужчина и не хочет детей, возможно, он перевыполнил план в предыдущих отношениях, а возможно, считает, что пока не может позволить себе это материально... Есть множество причин, почему не стоит отчаиваться и думать, что он вас не любит, – комментирует психолог.

Что делать, если мужчина не хочет детей: советы психолога / pixabay.com

Кроме того, специалист советует прислушиваться к другим звоночкам в ваших отношениях, чтобы точно понять, любит ли вас мужчина и насколько его мнение относительно детей радикальное:

Обращайте внимание на то, как мужчина относится к вам, имеете ли вы общие ценности, настолько он порядочный относительно вас – верный и преданный, – отметила Елена Адамова. – Есть достаточно мудрый комментарий опытных мам: «Если бы я слушала своего мужа, у меня бы никогда не было детей».

По словам психолога, в отношениях следует делать акцент на удовольствии и наслаждении, а уже потом вопрос с детьми решится сам собой.

Напомним,