Как найти любовь на сайте знакомств или в приложении: советы психолога и сексолога

13 августа 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как найти любовь на сайте знакомств или в приложении: советы психолога и сексолога
Как найти любовь на сайте знакомств или в приложении: советы психолога и сексолога
pixabay.com

Знакомства в интернете никогда не потеряют актуальности. Сайтов и приложений все больше, поэтому сформировались определенные правила, чтобы достичь желаемого результата.

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Ведущая реалити «Эксы», которое с 14 сентября покажет Новый канал, Наталья Ежова собрала действенную пошаговую инструкцию.

Своего мужа я «встретила» на сайте знакомств, – делится Наталья Ежова. – Составила даже определенную стратегию, которой хочу поделиться с вами. Сохраняйте действенную пошаговую инструкцию!

1. Цель

– Самое важное – определить для себя, кого именно и для чего вы ищете. Это кратковременная интрижка или серьезные отношения на перспективу. Поиск мамы или отца для вашего ребенка или просто общение без обязательств. Важно четко понимать, кого хотите найти.

2. Реальная анкета

– Следующий шаг – создание анкеты в соответствии с основной целью. Если вы хотите найти серьезные отношения, то стоит транслировать на главной фотографии готовность вступить в эти отношения. Стоит показать свои хобби и то, чем живете. Одним словом, транслировать свои ценности, показывать себя, как личность, а не свое тело. Несоблюдение этого правила приводит к сообщениям: «Давай встретимся на одну ночь». Если вы ищете именно такого, то декольте, купальники, короткие юбки – это ваша инструкция на пути к цели.

3. Расскажите о своих ценностях

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– Когда визуальная составляющая страницы готова, стоит написать о себе подробнее. Хобби, отдых, еда, локации для прогулок, любимый цвет, запах – все, что пожелаете. Конечно, правду! Чем точнее описаны ценности, тем быстрее найдется человек, который будет им соответствовать. Не бойтесь писать развернутый подробный текст с вашими предпочтениями, недостатками и особенностями.

4. Коммуникация

– Когда вы начали вести переписку, задавайте больше вопросов, которые вас интересуют. Не стесняйтесь! Опять же тематика может быть совершенно разная. Не забывайте, что отвечать тоже придется четко и развернуто, ведь это не интервью, а диалог. Не расстраивайтесь, если вам пишут не те, кого вы ждете на самом деле. Людей на таких сайтах очень много и, разумеется, многие из них вам могут не подойти. Если видите сразу, что общение не складывается или собеседник не интересует, не бойтесь отказывать.

5. Встреча

– Встречайтесь только с теми, с кем ощущаете контакт, интерес и эмоцию. Не советую видеться со всеми и сразу. Вот это первое собеседование в интернете – обязательная вещь, которая точно расставит все точки над «і».

А главное – не бойтесь, что останетесь одни. Людей много! Партнеры не кончатся! Вселенная изобильна, и в ней есть много людей, похожих на вас. Вы непременно встретите того самого или ту самую.

Напомним,

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