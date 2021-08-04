Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога

4 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога
Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога
pixabay.com

В современном мире все чаще слышим понятие «секс по дружбе». Люди стали чувствовать себя свободнее, поэтому и позволяют себе такой пикантный тип отношений.

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Но откуда пошло желание интима без обязательств? Тонкости вопроса объяснила сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое Новый канал покажет с 14 сентября, Наталья Ежова.

Секс по дружбе – это, говоря простым языком, недоотношения. Точнее – инфантильные отношения, в которых партнеры боятся психологической близости, – говорит эксперт. – Люди боятся открыться друг перед другом и показать внутреннюю уязвимость. Не хотят брать на себя ответственность за отношения. Отмечу, что мужчина в сексе по дружбе удовлетворяет свою потребность в физической близости. Он не берет ответственность за женщину, зато получает, что ему нужно. Если при этом он находится в других отношениях, то значит, он не доволен своей парой. Ему мало интима, поэтому добирает его где-то на стороне. Женщина – эмоциональная личность. В таких отношениях она добирает эту потребность. Секс и возбуждение для нее – это про эмоции. У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций.

Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога / pixabay.com

К сожалению, в большинстве случаев этот тип отношений заканчивается для кого-то из двоих не лучшим образом.

Кто-то из «друзей по сексу» точно влюблен в другого и не признается, – объясняет сексолог. – А стабильным этот тип отношений может быть только если это любовные треугольники. Если нет дополнительных партнеров, конструкция долго не протянет. Рано или поздно женщина захочет заботы, защиты и ответственности от мужчины, а мужчина, в свою очередь, верности.

Напомним,

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