Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога pixabay.com

В современном мире все чаще слышим понятие «секс по дружбе». Люди стали чувствовать себя свободнее, поэтому и позволяют себе такой пикантный тип отношений.