Эксы 3 сезон: в финале шоу участник сделал девушке предложение

Камеры стоп! Новый канал закончил съемки третьего сезона «Эксов».

Отношения на высоте

Старт реалити «Эксы-3» об отношениях и правилах жизни – уже 14 сентября в 19:00. А пока раскрываем секреты финального эпизода.

Финал проекта будет состоять из двух частей – испытания для финалистов и грандиозной вечеринки. Напомним, что третий сезон «Эксов» посвящен борьбе со страхами, поэтому концепции придерживались до конца. Последнее задание участников стало самым сложным и экстремальным за всю историю проекта.

Напоследок мы решили испытать участников высотой. Это животный страх, который есть у каждого человека. В атмосфере, которую мы создали, любой обнажается эмоционально и снимает все маски, – говорит руководитель проекта Светлана Ковда. – Финальное испытание – суперэкстремальное. Двум парам, которые остались в проекте, нужно было пройти по веревке, натянутой между 12-этажными домами, и при этом отвечать на вопросы о проблемах в их отношениях. Мы придумали специальную конструкцию, которая давала возможность пройти дистанцию, только доверив друг другу жизнь.

Александр Педан и Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала

Неизменный ведущий реалити «Эксы» Александр Педан в восторге от сезона. За 15 эпизодов на проекте подняли 14 реальных проблем в парах. И предложили лучшие пути их решения.

Основная цель реалити – не заставить пары остаться вместе, а помочь понять, как им комфортнее – вместе или раздельно, – говорит Педан. – Можно хрестоматию об отношениях выдавать, основываясь на этом проекте. А еще добавлю, что победа сезона – крутые пары. Я уверен, что вы увидите в них себя, друзей, соседей. Аудитория точно найдет, за кого болеть, переживать и вместе с кем меняться.

Изюминка вечера – предложение

На финальной грандиозной вечеринке встретились почти все участники сезона. Шикарный зал, голливудские наряды, шампанское – все было на высшем уровне. Не все пары остались вместе после проекта. Поэтому кто-то стоял, держась за руки, а кто-то, – держа дистанцию.

Было ощущение, что мы находимся на церемонии «Оскара», – улыбается сексолог, психолог и ведущая проекта Наталья Ежова. – Изюминкой вечера стало предложение руки и сердца одного из участников проекта своей любимой. Очень рада, что он решился на этот шаг. Я работала с ним лично, поэтому знаю, насколько это было важно для парня. Заметила, что он не мог подобрать слова, говорил без заученного текста. Участник сказал все от сердца, это вызвало бурю классных эмоций и у его половинки, и у всех присутствующих.

Новый канал закончил съемки третьего сезона «Эксов». / пресс-служба Нового канала

Напомним,