Эксы 3 сезон: в финале шоу участник сделал девушке предложение
Камеры стоп! Новый канал закончил съемки третьего сезона «Эксов».
Отношения на высоте
Финал проекта будет состоять из двух частей – испытания для финалистов и грандиозной вечеринки. Напомним, что третий сезон «Эксов» посвящен борьбе со страхами, поэтому концепции придерживались до конца. Последнее задание участников стало самым сложным и экстремальным за всю историю проекта.
Напоследок мы решили испытать участников высотой. Это животный страх, который есть у каждого человека. В атмосфере, которую мы создали, любой обнажается эмоционально и снимает все маски, – говорит руководитель проекта Светлана Ковда. – Финальное испытание – суперэкстремальное. Двум парам, которые остались в проекте, нужно было пройти по веревке, натянутой между 12-этажными домами, и при этом отвечать на вопросы о проблемах в их отношениях. Мы придумали специальную конструкцию, которая давала возможность пройти дистанцию, только доверив друг другу жизнь.
Основная цель реалити – не заставить пары остаться вместе, а помочь понять, как им комфортнее – вместе или раздельно, – говорит Педан. – Можно хрестоматию об отношениях выдавать, основываясь на этом проекте. А еще добавлю, что победа сезона – крутые пары. Я уверен, что вы увидите в них себя, друзей, соседей. Аудитория точно найдет, за кого болеть, переживать и вместе с кем меняться.
Изюминка вечера – предложение
Было ощущение, что мы находимся на церемонии «Оскара», – улыбается сексолог, психолог и ведущая проекта Наталья Ежова. – Изюминкой вечера стало предложение руки и сердца одного из участников проекта своей любимой. Очень рада, что он решился на этот шаг. Я работала с ним лично, поэтому знаю, насколько это было важно для парня. Заметила, что он не мог подобрать слова, говорил без заученного текста. Участник сказал все от сердца, это вызвало бурю классных эмоций и у его половинки, и у всех присутствующих.