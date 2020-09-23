Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника

23 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника
Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника
pixabay.com

Независимый исследователь-метеоролог Мила Зинкова и спасатель Джеймс Биссет выдвинули новую версию крушения Титаника.

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Титаник мог пойти на дно, столкнувшись с айсбергом, из-за мощной вспышки на Солнце и спровоцированной ею магнитной бури.  

Геомагнитные возмущения могли нарушить работу навигационных систем корабля, что и привело к трагедии.

В пользу этой версии метеоролог предоставила множество письменных свидетельств пассажиров Титаника, которые видели северное сияние.

Выброс заряженных частиц в потоках солнечного ветра мог вызвать помехи в радиосистеме корабля и даже повлиять на показания компаса. 

В итоге корабль отклонился от курса и не мог своевременно отправить сигнал о бедствии. 

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Коллеги специалиста допускают, что на курс Титаника могла повлиять магнитная буря, однако не все согласны, что корабль действительно затонул только из-за этого фактора. В будущем ученые планируют создать компьютерную модель, чтобы узнать больше.

Теория о солнечном ветре является не первой попыткой объяснить трагедию Титаника. Специалисты из Университета Техаса сообщили, что корабль мог столкнуться с айсбергом из-за сближения Земли и Луны (уровень мирового океана вырос, что отправило устойчивые айсберги в свободное плавание). 

Напомним, 

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