Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника

Независимый исследователь-метеоролог Мила Зинкова и спасатель Джеймс Биссет выдвинули новую версию крушения Титаника.

Титаник мог пойти на дно, столкнувшись с айсбергом, из-за мощной вспышки на Солнце и спровоцированной ею магнитной бури

Геомагнитные возмущения могли нарушить работу навигационных систем корабля, что и привело к трагедии.

В пользу этой версии метеоролог предоставила множество письменных свидетельств пассажиров Титаника, которые видели северное сияние.

Выброс заряженных частиц в потоках солнечного ветра мог вызвать помехи в радиосистеме корабля и даже повлиять на показания компаса.

В итоге корабль отклонился от курса и не мог своевременно отправить сигнал о бедствии.

Коллеги специалиста допускают, что на курс Титаника могла повлиять магнитная буря, однако не все согласны, что корабль действительно затонул только из-за этого фактора. В будущем ученые планируют создать компьютерную модель, чтобы узнать больше.

Теория о солнечном ветре является не первой попыткой объяснить трагедию Титаника. Специалисты из Университета Техаса сообщили, что корабль мог столкнуться с айсбергом из-за сближения Земли и Луны (уровень мирового океана вырос, что отправило устойчивые айсберги в свободное плавание).

Напомним,