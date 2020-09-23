Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника
Независимый исследователь-метеоролог Мила Зинкова и спасатель Джеймс Биссет выдвинули новую версию крушения Титаника.
Геомагнитные возмущения могли нарушить работу навигационных систем корабля, что и привело к трагедии.
В пользу этой версии метеоролог предоставила множество письменных свидетельств пассажиров Титаника, которые видели северное сияние.
Выброс заряженных частиц в потоках солнечного ветра мог вызвать помехи в радиосистеме корабля и даже повлиять на показания компаса.
В итоге корабль отклонился от курса и не мог своевременно отправить сигнал о бедствии.
Теория о солнечном ветре является не первой попыткой объяснить трагедию Титаника. Специалисты из Университета Техаса сообщили, что корабль мог столкнуться с айсбергом из-за сближения Земли и Луны (уровень мирового океана вырос, что отправило устойчивые айсберги в свободное плавание).
Напомним,