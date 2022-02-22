Магнитные бури 22 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 22 февраля?

Солнечная погода 22 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что геомагнитная обстановка во вторник, 22 февраля, ожидается благоприятная. Вероятность магнитной бури не превышает 1%, а шансы, что возникнет возмущение геомагнитного поля равняются 15%.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления.

Напомним,