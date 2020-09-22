Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад
Современная медицина существенно продлила жизнь человека и защитила его от многих инфекций, которые еще 2000 лет назад приводили к смерти.
Еще в далеком 1998 году ученые из Университета Экс-Марсель во Франции впервые выделили ДНК возбудителя чумы из людей, погребенных на 400-летнем кладбище.
Возможность изучать такие старые бактерии кроется в человеческих зубах, ведь они остаются целостными до 300 лет, в их полостях и зубной пульпе и удалось обнаружить остатки клеток микробов, которые спровоцировали эпидемию. Спустя 20 лет после открытия Экс-Марселя, ученые таким же способом обнаружили 10 бактерий и один вирус, которые чаще всего становились причиной гибели древних людей. Среди них сальмонелла, проказа, туберкулез, стафилококк.
Передвинуть дату пришлось и в случае с Bartonella quintana, микробом спровоцировавшим так называемую окопную лихорадку во время Первой мировой войны. На сей раз микроорганизм оказался в зубах скелетов, которым было как минимум 2 тысячи лет (погребенных в римском некрополе).
Напомним,