Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад

22 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад
Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад

Современная медицина существенно продлила жизнь человека и защитила его от многих инфекций, которые еще 2000 лет назад приводили к смерти.

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Ученые в процессе исследований мумий в Египте, возраст которых превышал 2 тысячи лет, обнаружили ДНК множества патогенов.

Еще в далеком 1998 году ученые из Университета Экс-Марсель во Франции впервые выделили ДНК возбудителя чумы из людей, погребенных на 400-летнем кладбище.

Возможность изучать такие старые бактерии кроется в человеческих зубах, ведь они остаются целостными до 300 лет, в их полостях и зубной пульпе и удалось обнаружить остатки клеток микробов, которые спровоцировали эпидемию. Спустя 20 лет после открытия Экс-Марселя, ученые таким же способом обнаружили 10 бактерий и один вирус, которые чаще всего становились причиной гибели древних людей. Среди них сальмонелла, проказа, туберкулез, стафилококк.

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Детальнее всего ученые изучили возбудителя чумы, самым древним пациентом, из которого удалось выделить бактерию, стал человек, скончавшийся в бронзовом веке. Он помог понять, когда на самом деле появилась эта инфекция. 

Передвинуть дату пришлось и в случае с Bartonella quintana, микробом спровоцировавшим так называемую окопную лихорадку во время Первой мировой войны. На сей раз микроорганизм оказался в зубах скелетов, которым было как минимум 2 тысячи лет (погребенных в римском некрополе).

Напомним,

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