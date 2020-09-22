Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад

Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад

Современная медицина существенно продлила жизнь человека и защитила его от многих инфекций, которые еще 2000 лет назад приводили к смерти.

Ученые в процессе исследований мумий в Египте, возраст которых превышал 2 тысячи лет , обнаружили ДНК множества патогенов.

Еще в далеком 1998 году ученые из Университета Экс-Марсель во Франции впервые выделили ДНК возбудителя чумы из людей, погребенных на 400-летнем кладбище.

Возможность изучать такие старые бактерии кроется в человеческих зубах, ведь они остаются целостными до 300 лет, в их полостях и зубной пульпе и удалось обнаружить остатки клеток микробов, которые спровоцировали эпидемию. Спустя 20 лет после открытия Экс-Марселя, ученые таким же способом обнаружили 10 бактерий и один вирус, которые чаще всего становились причиной гибели древних людей. Среди них сальмонелла, проказа, туберкулез, стафилококк.

Детальнее всего ученые изучили возбудителя чумы, самым древним пациентом, из которого удалось выделить бактерию, стал человек, скончавшийся в бронзовом веке. Он помог понять, когда на самом деле появилась эта инфекция.

Передвинуть дату пришлось и в случае с Bartonella quintana, микробом спровоцировавшим так называемую окопную лихорадку во время Первой мировой войны. На сей раз микроорганизм оказался в зубах скелетов, которым было как минимум 2 тысячи лет (погребенных в римском некрополе).

Напомним,