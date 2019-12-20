Ого! Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад

20 декабря 2019 11:30 Алла Лысак
Ого! Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад
Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад
pixabay.com

В Копенгагене ученым удалось при помощи современных технологий смоделировать внешность девушки, жившей 5 тысяч лет назад.

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Исследования стартовали после того, как в Дании удалось обнаружить необычный кусок березовой смолы. Более 5 тысяч лет назад его пожевала и выбросила девушка, проживающая на острове Лолланн.

Благодаря капелькам слюны, оставшимся на смоле, ученые изучили геном девушки и узнали особенности ее внешности.

Оказалось, что среди наших предков встречались девушки с голубыми глазами, черными волосами и темной кожей. Точный возраст девушки установить не удалось, но она, наверняка, была юной, поскольку смолу жевали подростки.

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Вероятно, перед тем, как взять этот кусочек смолы, девушка перекусила уткой, ведь и геном птицы тоже удалось обнаружить ученым.

Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад

Напомним,

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