Ого! Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад
В Копенгагене ученым удалось при помощи современных технологий смоделировать внешность девушки, жившей 5 тысяч лет назад.
Благодаря капелькам слюны, оставшимся на смоле, ученые изучили геном девушки и узнали особенности ее внешности.
Оказалось, что среди наших предков встречались девушки с голубыми глазами, черными волосами и темной кожей. Точный возраст девушки установить не удалось, но она, наверняка, была юной, поскольку смолу жевали подростки.
Напомним,