Ого! Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад

Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад

В Копенгагене ученым удалось при помощи современных технологий смоделировать внешность девушки, жившей 5 тысяч лет назад.

Исследования стартовали после того, как в Дании удалось обнаружить необычный кусок березовой смолы. Более 5 тысяч лет назад его пожевала и выбросила девушка, проживающая на острове Лолланн.

Благодаря капелькам слюны, оставшимся на смоле, ученые изучили геном девушки и узнали особенности ее внешности.

Оказалось, что среди наших предков встречались девушки с голубыми глазами, черными волосами и темной кожей. Точный возраст девушки установить не удалось, но она, наверняка, была юной, поскольку смолу жевали подростки.

Вероятно, перед тем, как взять этот кусочек смолы, девушка перекусила уткой, ведь и геном птицы тоже удалось обнаружить ученым.

Ученые показали, как выглядела девушка 5 тысяч лет назад

Напомним,