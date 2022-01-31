Ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина

31 января 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина
Британские ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина
pixabay.com

Высокий уровень холестерина влечет за собой множество негативных последствий, больше всего страдает сердечно-сосудистая система.

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Но до недавнего времени ученые не знали, что высокий холестерин чреват еще одним симптомом, резкими болями в области икр, пишет Daily Express со ссылкой на исследование.

По информации ученых, повышенная концентрация липопротеинов низкой плотности (это и есть холестерин) способна вызвать боль в задней части икр.

Происходит это из-за воспаления сухожилия. 

Холестерин влияет на ахиллово сухожилие, оно соединяет икры с пяточной костью. Хроническое повышение холестерина иногда приводит к раздражению и воспалению.
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Дело в том, что высокий уровень холестерина ведет к изменениям структуры сухожилия и их ослаблению. 

Отметим, что чаще всего причинами повышения холестерина ученые называют сидячую работу, недостаток физической активности, отсутствие тренировок на свежем воздухе в сочетании с перееданием и обилием вредной пищи в рационе. Помните, что высокий холестерин ведет к атеросклерозу, повышает риск тромбообразования, часто сочетается с ожирением. Берегите свое здоровье!

Напомним, 

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