Ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина

Высокий уровень холестерина влечет за собой множество негативных последствий, больше всего страдает сердечно-сосудистая система.

Но до недавнего времени ученые не знали, что высокий холестерин чреват еще одним симптомом, резкими болями в области икр, пишет Daily Express со ссылкой на исследование.

По информации ученых, повышенная концентрация липопротеинов низкой плотности (это и есть холестерин) способна вызвать боль в задней части икр.

Происходит это из-за воспаления сухожилия.

Холестерин влияет на ахиллово сухожилие, оно соединяет икры с пяточной костью. Хроническое повышение холестерина иногда приводит к раздражению и воспалению.

Дело в том, что высокий уровень холестерина ведет к изменениям структуры сухожилия и их ослаблению.

Отметим, что чаще всего причинами повышения холестерина ученые называют сидячую работу, недостаток физической активности, отсутствие тренировок на свежем воздухе в сочетании с перееданием и обилием вредной пищи в рационе. Помните, что высокий холестерин ведет к атеросклерозу, повышает риск тромбообразования, часто сочетается с ожирением. Берегите свое здоровье!

Напомним,