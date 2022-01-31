Ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина
Высокий уровень холестерина влечет за собой множество негативных последствий, больше всего страдает сердечно-сосудистая система.
По информации ученых, повышенная концентрация липопротеинов низкой плотности (это и есть холестерин) способна вызвать боль в задней части икр.
Происходит это из-за воспаления сухожилия.
Холестерин влияет на ахиллово сухожилие, оно соединяет икры с пяточной костью. Хроническое повышение холестерина иногда приводит к раздражению и воспалению.
Отметим, что чаще всего причинами повышения холестерина ученые называют сидячую работу, недостаток физической активности, отсутствие тренировок на свежем воздухе в сочетании с перееданием и обилием вредной пищи в рационе. Помните, что высокий холестерин ведет к атеросклерозу, повышает риск тромбообразования, часто сочетается с ожирением. Берегите свое здоровье!
Напомним,