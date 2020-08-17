Диагностика по глазам: как понять, что у вас повышен холестерин?

17 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Диагностика по глазам: как понять, что у вас повышен холестерин?
Диагностика по глазам: как понять, что у вас повышен холестерин?
pixabay.com

Повышенный холестерин длительное время никак себя не проявляет, в этом и заключается его коварство.

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Доктор Шамир Патель советует людям, которые подозревают у себя повышенный холестерин в крови, провести самостоятельную диагностику, ответив на такие вопросы:

  • как много вы едите жирной пищи? 
  • как часто употребляете алкоголь?
  • часто занимаетесь спортом?
  • есть ли среди ваших родных люди с проблемами с холестерином?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на два вопроса, вы находитесь в группе риска.

Из-за того, что отложения холестерина на стенках сосудов препятствуют поступлению крови к органам, человек может ощущать боль в груди, во время физических нагрузок возникает покалывание или онемение в ногах. 

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Кроме того, под кожей век иногда возникают наросты из жировой ткани. Визуально они выглядят как желто-белые комочки жирового вещества, могут накапливаться на внутренних участках как верхнего, так и нижнего века.

В составе этих комочков есть холестерин.

Чаще всего такие комочки появляются сразу на двух веках рядом с переносицей. На функциональность век они не влияют, но свидетельствуют о наличии холестерина в организме и на сосудах..

Напомним,

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