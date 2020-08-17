Диагностика по глазам: как понять, что у вас повышен холестерин?
Повышенный холестерин длительное время никак себя не проявляет, в этом и заключается его коварство.
- как много вы едите жирной пищи?
- как часто употребляете алкоголь?
- часто занимаетесь спортом?
- есть ли среди ваших родных люди с проблемами с холестерином?
Если вы ответили утвердительно хотя бы на два вопроса, вы находитесь в группе риска.
Из-за того, что отложения холестерина на стенках сосудов препятствуют поступлению крови к органам, человек может ощущать боль в груди, во время физических нагрузок возникает покалывание или онемение в ногах.
В составе этих комочков есть холестерин.
Чаще всего такие комочки появляются сразу на двух веках рядом с переносицей. На функциональность век они не влияют, но свидетельствуют о наличии холестерина в организме и на сосудах..
Напомним,