Американские ученые: иногда хороший холестерин превращается в плохой

31 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Американские ученые: иногда хороший холестерин превращается в плохой
Ученые: иногда хороший холестерин превращается в плохой

Даже хороший холестерин может навредить, когда его слишком много в организме.

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Любой врач посоветует пациенту избегать плохого холестерина и стараться больше употреблять хорошего, позитивно влияющего на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Но с хорошим холестерином тоже следует быть осторожным, ведь в больших количествах он не приносит пользу, а вредит.

Исследование о воздействии высоких концентраций липопротеинов высокой плотности (хорошего холестерина) на сердце провели ученые из университета Эмори в США. Они проанализировали состояние 6 000 человек.

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За время эксперимента 13% пациентов пережили сердечный приступ или скончались от проблем с сердцем. Оказалось, что чаще всего усугублялась сердечная недостаточность у пациентов с высоким или низким уровнем хорошего холестерина. В безопасности были люди со средними показателями липопротеинов высокой плотности.

Напомним,

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