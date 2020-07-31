Американские ученые: иногда хороший холестерин превращается в плохой

Даже хороший холестерин может навредить, когда его слишком много в организме.

Любой врач посоветует пациенту избегать плохого холестерина и стараться больше употреблять хорошего, позитивно влияющего на состояние сердечно-сосудистой системы.

Но с хорошим холестерином тоже следует быть осторожным, ведь в больших количествах он не приносит пользу, а вредит.

Исследование о воздействии высоких концентраций липопротеинов высокой плотности (хорошего холестерина) на сердце провели ученые из университета Эмори в США. Они проанализировали состояние 6 000 человек.

За время эксперимента 13% пациентов пережили сердечный приступ или скончались от проблем с сердцем. Оказалось, что чаще всего усугублялась сердечная недостаточность у пациентов с высоким или низким уровнем хорошего холестерина. В безопасности были люди со средними показателями липопротеинов высокой плотности.

Напомним,