ТОП-3 признака повышенного холестерина

23 декабря 2019 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 признака повышенного холестерина
ТОП-3 признака повышенного холестерина
pixabay.com

Повышенный холестерин может привести к серьезным последствиям: проблемы с сердцем, сосудами, нервной системой, а так же вызвать болезнь Альцгеймера.

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Сегодня мы расскажем о трех главных симптомах повышенного холестерина. Будьте внимательны - это касается каждого.  

Стенокардия 

Этот симптом является одной одной из разновидностей  ишемической болезни сердца. Его можно обнаружить только на ЭКГ или при обследовании у врача. Стенокардия проявляется в приступах грудной боли и сильной одышке даже при минимальной физической нагрузке. Уже этот симптом может говорить об опасностях, так как при повышенном холестерине стенокардия может проявляться особенно сильно и доставлять человеку дискомфорт.

Боли в ногах

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Холестерин поражает сосуды полностью всего тела. Наибольший вред получают ноги. Если вы обратите внимание на боли в ногах, то сможете провести параллель между болью и холестерином. Как правило, неприятные ощущения возникают даже при небольших физических нагрузках, например, ходьбе.

Боль в груди 

Постоянные боли в груди - признак поражения сосудов. Регулярные боли в груди указывают на поражение сосудов. Однако иногда это может быть проявлением невралгии. Чтобы отличить эти симптомы, необходимо понять, в какой момент вы чувствуете неприятные ощущения. Как правило, невралгия проявляется при вдохе и выдохе, но есть случаи, когда человек находится в одном положении и чувствует боль в груди.

Напомним, 

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