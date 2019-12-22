Гороскоп на 23 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 декабря 2019 года, понедельник.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Астрологи советуют вам рассчитывать только на себя, а мнения со стороны тщательно фильтровать.

Чувство несправедливого поражения может вывести вас из себя, успокоиться поможет компания близкого.

Гороскоп Близнецы. При должном уровне ответственности вы сегодня сможете сделать настоящий прорыв в сфере, которой вы занимаетесь.

Гороскоп Рак. Забота о ближнем может позволить вам почувствовать себя нужным, да и от состояния партнера ваше настроение тоже зависит.

Гороскоп Лев. Вероятно, вас пригласят на торжественное событие и весь вечер вы будете собирать комплименты.

Не все свои замыслы вы можете воплотить в жизнь уже сегодня, но планирование поможет вам приблизиться к цели.

Гороскоп Весы. Вам на пользу пойдет временное уединение, подумаете о сложившейся ситуации, решите, как поступить.

Гороскоп Скорпион. Птица счастья постучит в ваше окно, ожидайте очень выгодного делового предложения.

Гороскоп Стрелец. Звезды предлагают вам сесть и поговорить с родными, выслушать их, дать совет.

Окружающим вас сегодня лучше не обманывать, вы на интуитивном уровне будете чувствовать ложь.

Гороскоп Водолей. Любовное увлечение, которое вы считали легким и необременительным, может заставить вас принять серьезное решение.

Гороскоп Рыбы. Возможно, вам покажется, что все время пришлось посвятить рутине, но из дел, которые вы сегодня сделаете, будет и нечто важное.