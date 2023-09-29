Всесвітній день серця: до 4,5 тис дітей з вадами серця народжуються щороку в Україні, 99% них можна врятувати

29 вересня світ відзначає Всесвітній день серця за ініціативи Всесвітньої федерації серця та ВООЗ з метою інформування про хвороби серця, що є однією з провідних причин смерті у світі.

Від серцевих захворювань щороку помирає понад 17 млн людей у світі — фактично кожна десята людина. За прогнозами ВООЗ , до 2030 року ця цифра зросте до 23 млн. Проте у 80% запобігти інфарктам, інсультам та іншим кардіологічним захворюванням можна через поінформованість та зміну способу життя.

Хвороби серця в загальній статистиці смертності в Україні також займають провідне місце. Серед основних факторів — спадковість, стиль життя, вплив супутніх захворювань, постійний стрес, постковідні ускладнення, недостатній рівень виявлення набутих та вроджених вад серця, низькій рівень відповідальності пацієнта за власне здоров’я. Загальна тенденція йде до збільшення цього показника, так як середній вік пацієнтів зростає, то і проблеми з серцем зустрічаються частіше.

«Дорослі — самостійно відповідають за своє здоров’я. А що робити дитині, яка народжується з вадою серця? Тільки відповідальність батьків, вчасна діагностика та негайна операція можуть врятувати дитину з ВВС. Так, в Україні щороку народжується близько 4500 дітей з вадами серця, 99% з них можна вилікувати, навіть під час війни. Про вроджені хвороби серця у дітей та про можливість їм допомогти ми говоримо увесь час. У Всесвітній день серця ми закликаємо всіх переодягатись у червоне і говорити про ВВС у соцмережах, аби привернути увагу до проблеми і вчасної діагностики стану серця дитини», — говорить Валерія Татарчук, засновниця Благодійного Фонду «Твоя опора» та зокрема проєкту фонду «Велике маленьке серце», який націлений на допомогу дітям з вадами серця.

Благодійний Фонд «Твоя опора» — єдина організація в Україні, що входить до Всесвітньої федерації серця — у 2021 році започаткував проєкт допомоги дітям з вродженими вадами серця — «Велике маленьке серце». На сьогодні завдяки адресній допомозі, допомозі медикаментами, розхідними матеріалами, медичним устаткуванням для операційних та відділень інтенсивної терапії вдалось врятувати 780 дітей. Загальна сума допомоги фонду у напрямку вроджених вад серця склала понад 46 млн грн.

За даними Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, на 1000 дітей — 10 дітей народжуються з вадами серця. «За період 2022 року до нашого закладу за консультацією звернулось 3886 дітей, патологію було встановлено з подальшою госпіталізацією та наданим оперативним лікування 402 пацієнтам, в 1942 випадках показане лише спостереження, в інших — вад серця не виявлено. Для прикладу, в 2021 році за консультацією звернулось в двічі більше пацієнтів, а саме 6360. Ваду було виявлено з подальшим лікуванням в 702 випадках, спостереженню підлягало 2888 пацієнта, ваду не виявлено в 1047 пацієнтів. Зміни пов’язані в першу чергу з військовим часом, деякі пацієнти виїхали з країни, деякі не мають можливості звернутись за допомогою» — говорить головний лікар Інституту Амосова Сергій Сіромаха.

Стандартна діагностика ВВС у дітей полягає в зборі анамнезу, виконанні ультразвукової ехокардіографії та запису кардіограми. В більшості випадків цього достатньо для підтвердження чи спростування діагнозу, у разі недостатньої інформативності попередніх методів, додатково застосовується КТ, МРТ.

Серед загальних скарг, на які можуть звернути увагу батьки, у пацієнтів з ВВС є задишка, незадовільний набір маси тіла, відставання в психічному та фізичному розвитку, часті бронхолегеневі захворювання (6 і більше разів на рік або 3 і більше разів на рік, для лікування яких необхідний прийом антибіотиків), набряки, синюшність. На підставі вказаних симптомів можливо пройти кардіологічний скринінг та виявити вроджену ваду серця, щоб вчасно отримати необхідну допомогу.

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