Всесвітній день серця: до 4,5 тис дітей з вадами серця народжуються щороку в Україні, 99% них можна врятувати
29 вересня світ відзначає Всесвітній день серця за ініціативи Всесвітньої федерації серця та ВООЗ з метою інформування про хвороби серця, що є однією з провідних причин смерті у світі.
Хвороби серця в загальній статистиці смертності в Україні також займають провідне місце. Серед основних факторів — спадковість, стиль життя, вплив супутніх захворювань, постійний стрес, постковідні ускладнення, недостатній рівень виявлення набутих та вроджених вад серця, низькій рівень відповідальності пацієнта за власне здоров’я. Загальна тенденція йде до збільшення цього показника, так як середній вік пацієнтів зростає, то і проблеми з серцем зустрічаються частіше.
За даними Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, на 1000 дітей — 10 дітей народжуються з вадами серця. «За період 2022 року до нашого закладу за консультацією звернулось 3886 дітей, патологію було встановлено з подальшою госпіталізацією та наданим оперативним лікування 402 пацієнтам, в 1942 випадках показане лише спостереження, в інших — вад серця не виявлено. Для прикладу, в 2021 році за консультацією звернулось в двічі більше пацієнтів, а саме 6360. Ваду було виявлено з подальшим лікуванням в 702 випадках, спостереженню підлягало 2888 пацієнта, ваду не виявлено в 1047 пацієнтів. Зміни пов’язані в першу чергу з військовим часом, деякі пацієнти виїхали з країни, деякі не мають можливості звернутись за допомогою» — говорить головний лікар Інституту Амосова Сергій Сіромаха.
Серед загальних скарг, на які можуть звернути увагу батьки, у пацієнтів з ВВС є задишка, незадовільний набір маси тіла, відставання в психічному та фізичному розвитку, часті бронхолегеневі захворювання (6 і більше разів на рік або 3 і більше разів на рік, для лікування яких необхідний прийом антибіотиків), набряки, синюшність. На підставі вказаних симптомів можливо пройти кардіологічний скринінг та виявити вроджену ваду серця, щоб вчасно отримати необхідну допомогу.
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