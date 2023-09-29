«Щенячий патруль: Мегакіно»: у Києві відбувся прем’єрний показ мультфільма
27 вересня у кінотеатрі Оскар, Gulliver відбулася довгоочікувана прем’єра анімаційної пригоди «Щенячий патруль: Мегакіно».
На фантастичну локацію української прем’єри зірки завітали родинами разом з дітьми. Також стрічку оцінили українські селебрітіз із дітьми та топові блогери.
Про фільм:
Щенячий патруль повертається у новій анімаційній пригоді! Завдяки чарівному метеориту, що впав на Бухту Пригод, Щенячий патруль отримує нові мегасили для боротьби з противниками. Начувайтеся лиходії, могутні щенята вже близько!
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