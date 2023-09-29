«Щенячий патруль: Мегакіно»: у Києві відбувся прем’єрний показ мультфільма

29 вересня 2023 11:09 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Щенячий патруль: Мегакіно»: у Києві відбувся прем’єрний показ мультфільма
«Щенячий патруль: Мегакіно»: у Києві відбувся прем’єрний показ мультфільма
B&H film distribution

27 вересня у кінотеатрі Оскар, Gulliver відбулася довгоочікувана прем’єра анімаційної пригоди «Щенячий патруль: Мегакіно».

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Першими повнометражне продовження улюбленої історії мільйонів дітей по всьому світу подивилися зірки дубляжу: Тімур та Інна  Мірошниченко, Антоніна Хижняк, Григорій Решетнік.

На фантастичну локацію української прем’єри зірки завітали родинами разом з дітьми. Також стрічку оцінили українські селебрітіз із дітьми та топові блогери. 

Про фільм:

Щенячий патруль повертається у новій анімаційній пригоді! Завдяки чарівному метеориту, що впав на Бухту Пригод, Щенячий патруль отримує нові мегасили для боротьби з противниками. Начувайтеся лиходії, могутні щенята вже близько!

Дивіться в кінотеатрах з 5 жовтня!

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Щенячий патруль. Мегакіно

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