«Щенячий патруль: Мегакіно»: у Києві відбувся прем’єрний показ мультфільма

27 вересня у кінотеатрі Оскар, Gulliver відбулася довгоочікувана прем’єра анімаційної пригоди «Щенячий патруль: Мегакіно».

Першими повнометражне продовження улюбленої історії мільйонів дітей по всьому світу подивилися зірки дубляжу: Тімур та Інна Мірошниченко, Антоніна Хижняк, Григорій Решетнік.

На фантастичну локацію української прем’єри зірки завітали родинами разом з дітьми. Також стрічку оцінили українські селебрітіз із дітьми та топові блогери.

Про фільм:

Щенячий патруль повертається у новій анімаційній пригоді! Завдяки чарівному метеориту, що впав на Бухту Пригод, Щенячий патруль отримує нові мегасили для боротьби з противниками. Начувайтеся лиходії, могутні щенята вже близько!

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