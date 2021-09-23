В ВОЗ назвали количество погибших среди вакцинированных от COVID-19

23 сентября 2021 13:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В ВОЗ назвали количество погибших среди вакцинированных от COVID-19
В ВОЗ назвали количество погибших среди вакцинированных от COVID-19
pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения призывает людей вакцинироваться от COVID-19, поскольку 99% погибших от коронавируса приходится на непривитых людей.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис во время видеоконференции заявила, что на непривитых людей приходится 99% погибших от коронавируса.  

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По ее словам, вакцины, которые были созданы для предотвращения госпитализаций и тяжелого течения, работают очень хорошо. 

Глядя на госпитализированных и умирающих людей становится грустно, потому что подавляющее большинство, 99% из них, не были вакцинированы.

Врач отметила, что прививки от COVID-19 нужно делать даже тем, кто переболел.

Напомним,

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