Врачи рассказали, какие продукты исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса
Некоторые продукты могут провоцировать возникновение побочных эффектов после вакцинации.
Такое мнение высказал врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.
Некоторые продукты могут сделать побочные эффекты ярче. Речь идет о продуктах-аллергенах, общих и тех, которые вызывают реакцию непосредственно у вас. Не стоит пробовать экзотические фрукты, например, если вы никогда их не ели до этого момента.
Чем выше в крови сахар, тем сложнее можно перенести прививку. Придерживайтесь таких правил по возможности две недели после вакцинации, пока идет активное формирование иммунного ответа.
Напомним,