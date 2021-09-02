Врачи рассказали, какие продукты исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса

2 сентября 2021 12:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Врачи рассказали, какие продукты исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса
Врачи рассказали, какие продукты исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса
pixabay.com

Некоторые продукты могут провоцировать возникновение побочных эффектов после вакцинации.

Читайте такжеКакой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего
Прививка от коронавируса не требует какой-то отдельной подготовки, но если вы хотите минимизировать вероятность возникновения побочных эффектов, то можете непосредственно перед вакцинацией отказаться от курения, алкоголя и исключить из рациона ряд продуктов. 

Такое мнение высказал врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

Некоторые продукты могут сделать побочные эффекты ярче. Речь идет о продуктах-аллергенах, общих и тех, которые вызывают реакцию непосредственно у вас. Не стоит пробовать экзотические фрукты, например, если вы никогда их не ели до этого момента.

Читайте такжеВрачи рассказали, сколько времени защищает организм вакцина от COVID-19
Специалист рекомендует ограничить блюда, которые содержат в себе большое количество углеводов, прежде всего, все сладости.

Чем выше в крови сахар, тем сложнее можно перенести прививку. Придерживайтесь таких правил по возможности две недели после вакцинации, пока идет активное формирование иммунного ответа.

Напомним,

Облако тегов

здоровье иммунитет вакцина коронавирус

Материалы по теме

Магнитные бури 2 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 2 сентября 2021 в Украине
Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких
ЗОЖ

Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких
Как защитить кишечник от коронавируса
ЗОЖ

Как защитить кишечник от коронавируса
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 3 серию от 31.08.2021
Сериалы

Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 3 серию от 31.08.2021

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK