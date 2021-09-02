Врачи рассказали, какие продукты исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса

Врачи рассказали, какие продукты исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса

Некоторые продукты могут провоцировать возникновение побочных эффектов после вакцинации.

Прививка от коронавируса не требует какой-то отдельной подготовки, но если вы хотите минимизировать вероятность возникновения побочных эффектов, то можете непосредственно перед вакцинацией отказаться от курения, алкоголя и исключить из рациона ряд продуктов.

Такое мнение высказал врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

Некоторые продукты могут сделать побочные эффекты ярче. Речь идет о продуктах-аллергенах, общих и тех, которые вызывают реакцию непосредственно у вас. Не стоит пробовать экзотические фрукты, например, если вы никогда их не ели до этого момента.

Специалист рекомендует ограничить блюда, которые содержат в себе большое количество углеводов, прежде всего, все сладости.

Чем выше в крови сахар, тем сложнее можно перенести прививку. Придерживайтесь таких правил по возможности две недели после вакцинации, пока идет активное формирование иммунного ответа.

Напомним,