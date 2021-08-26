Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего

26 августа 2021 11:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего
Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего
pixabay.com

В Украине можно сделать прививку от коронавируса препаратами разных производителей. Какие из них пользуются наибольшей популярностью?

Минздрав Украины привел свежие данные о том, как в Украине продвигается кампания по вакцинации от коронавируса. Оказалось, что по количеству сделанных прививок украинцам лидирует препарат Pfizer.

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Со времени старта прививочной кампании Pfizer получили 1 млн 715 тыс украинцев. На втором месте оказалась китайская вакцина CoronaVac, ее получили 1 млн 400 тыс. человек. Относительно недавно в Украине стала доступна и американская вакцина , ею уже привились 1 млн 71 тыс человек.

Кроме того, в нашей стране также можно сделать прививку вакцинами  Covishield (480 тыс), AstraZeneca (438 тыс) и Janssen (16 тыс).

Напомним, 

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