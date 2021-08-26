Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего
В Украине можно сделать прививку от коронавируса препаратами разных производителей. Какие из них пользуются наибольшей популярностью?
Минздрав Украины привел свежие данные о том, как в Украине продвигается кампания по вакцинации от коронавируса. Оказалось, что по количеству сделанных прививок украинцам лидирует препарат Pfizer.
Кроме того, в нашей стране также можно сделать прививку вакцинами Covishield (480 тыс), AstraZeneca (438 тыс) и Janssen (16 тыс).
Напомним,