Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего

Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего

В Украине можно сделать прививку от коронавируса препаратами разных производителей. Какие из них пользуются наибольшей популярностью?

Минздрав Украины привел свежие данные о том, как в Украине продвигается кампания по вакцинации от коронавируса. Оказалось, что по количеству сделанных прививок украинцам лидирует препарат Pfizer.

Со времени старта прививочной кампанииполучили 1 млн 715 тыс украинцев. На втором месте оказалась китайская вакцина CoronaVac, ее получили 1 млн 400 тыс. человек. Относительно недавно в Украине стала доступна и американская вакцина , ею уже привились 1 млн 71 тыс человек.

Кроме того, в нашей стране также можно сделать прививку вакцинами Covishield (480 тыс), AstraZeneca (438 тыс) и Janssen (16 тыс).

Напомним,