В Pfizer рассказали, придется ли вакцинироваться от коронавируса каждый год
16 апреля 2021 00:30
В Pfizer рассказали, придется ли вакцинироваться от коронавируса каждый год
pixabay.com
Исследователи до сих пор не знают, сколько длится иммунитет после вакцинации.
По словам специалиста, не исключено, что прививки от коронавируса придется делать ежегодно и в несколько этапов (до трех раз в год).
Я думаю, что самый вероятный сценарий заключается в том, что мы перейдем на три дозы препарата, две дозы будут вводиться с малым интервалом, а третья — между шестым и двенадцатым месяцем после первой дозы.
Напомним,