В Pfizer рассказали, придется ли вакцинироваться от коронавируса каждый год

16 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
В Pfizer рассказали, придется ли вакцинироваться от коронавируса каждый год
В Pfizer рассказали, придется ли вакцинироваться от коронавируса каждый год
pixabay.com

Исследователи до сих пор не знают, сколько длится иммунитет после вакцинации.

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Гендиректор компании Pfizer, которая производит вакцину от коронавируса, Альберт Бурла рассказал, каким он видит будущее препарата, сообщает канал CNBC.

По словам специалиста, не исключено, что прививки от коронавируса придется делать ежегодно и в несколько этапов (до трех раз в год).

Я думаю, что самый вероятный сценарий заключается в том, что мы перейдем на три дозы препарата, две дозы будут вводиться с малым интервалом, а третья — между шестым и двенадцатым месяцем после первой дозы.

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Отметим, что медики до сих пор не знают, как долго иммунитет, образовавшийся после вакцинации, может защищать человека. Сложности представляют и мутировавшие штаммы, которые вакцина не всегда одинаково эффективно устраняет. 

Напомним,

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