Врач рассказал, как избежать образования тромбов во время коронавируса
Тромбоз остается одним из самых серьезных и распространенных осложнений COVID-19.
По его словам, боль, чувство холода в ногах, онемение и бледность кожных покровов могут указывать на формирование тромбов в сосудах.
Капиллярный тромбоз проявляется сыпью. Сосудистый спазм поднимает давление, когда температура повышается, капилляры реагируют либо расширением, либо спазмом, то есть кожа становится бледной, а руки и ноги — холодными. Это повод для беспокойства.
Если в течение 6 часов кровообращение не восстановить, пациенту грозит необратимая ишемия нижних конечностей, а в дальнейшем — ампутация.
Артериальный тромбоз мы части диагностируем у пациентов с мерцательной аритмией. В таком случае в качестве профилактики можно принимать антикоагулянты. Особенно это важно, если человек болеет коронавирусом. Нарушение ритма в сочетании с высокой температурой может привести к сердечной или дыхательной недостаточности. В группе риска находятся и пациенты с варикозной болезнью.
Медик напомнил, что кровь сгущается по действием высокой температуры, очень важно во время коронавируса хотя бы немного, в силу возможностей двигаться.
Желательно пить воды больше, чем обычно.
Напомним,