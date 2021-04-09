Врач рассказал, как избежать образования тромбов во время коронавируса

Врач рассказал, как избежать образования тромбов во время коронавируса

Тромбоз остается одним из самых серьезных и распространенных осложнений COVID-19.

Чтобы избежать тяжелых осложнений из-за коронавируса, необходимо лечить хронические заболевания, считает сосудистый хирург профильной клиники Национального военно-медицинского центра МО Украины Александр Боркивец.

По его словам, боль, чувство холода в ногах, онемение и бледность кожных покровов могут указывать на формирование тромбов в сосудах.

Капиллярный тромбоз проявляется сыпью. Сосудистый спазм поднимает давление, когда температура повышается, капилляры реагируют либо расширением, либо спазмом, то есть кожа становится бледной, а руки и ноги — холодными. Это повод для беспокойства.

Если в течение 6 часов кровообращение не восстановить, пациенту грозит необратимая ишемия нижних конечностей, а в дальнейшем — ампутация.

Артериальный тромбоз мы части диагностируем у пациентов с мерцательной аритмией. В таком случае в качестве профилактики можно принимать антикоагулянты. Особенно это важно, если человек болеет коронавирусом. Нарушение ритма в сочетании с высокой температурой может привести к сердечной или дыхательной недостаточности. В группе риска находятся и пациенты с варикозной болезнью.

Медик напомнил, что кровь сгущается по действием высокой температуры, очень важно во время коронавируса хотя бы немного, в силу возможностей двигаться.

Желательно пить воды больше, чем обычно.

Напомним,