Посткоронавирусный синдром: симптомы, как проявляется у людей

Эксперт ВОЗ Валентин Русович рассказал, как проявляется посткоронавирусный синдром.

Синдром, от которого страдают некоторые люди после коронавируса, уже внесен в международную классификацию болезней.

Окончательное выздоровление наступает лишь через 2-3 месяца после негативного теста на коронавирус.

По словам врача, пациенты страдают от повышенной температуры, слабости, потери обоняния и сухого кашля.

Мы фиксируем случаи, когда у людей на длительное время остаются одышка, мышечные и головные боли, для них физические нагрузки невозможні, переносятся очень сложно, пациенты быстро устают. Некоторые жалуются на туман в голове, им сложно войти в привычный ритм.

Таких пациентов лечат дыхательной гимнастикой и витаминной терапией.

Напомним,