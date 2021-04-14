Посткоронавирусный синдром: симптомы, как проявляется у людей
14 апреля 2021 00:30
Посткоронавирусный синдром: симптомы, как проявляется
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Эксперт ВОЗ Валентин Русович рассказал, как проявляется посткоронавирусный синдром.
Окончательное выздоровление наступает лишь через 2-3 месяца после негативного теста на коронавирус.
По словам врача, пациенты страдают от повышенной температуры, слабости, потери обоняния и сухого кашля.
Мы фиксируем случаи, когда у людей на длительное время остаются одышка, мышечные и головные боли, для них физические нагрузки невозможні, переносятся очень сложно, пациенты быстро устают. Некоторые жалуются на туман в голове, им сложно войти в привычный ритм.
Таких пациентов лечат дыхательной гимнастикой и витаминной терапией.
Напомним,