Врач назвала желудочные симптомы коронавируса
15 апреля 2021 10:30
Врач назвала желудочные симптомы коронавируса
pixabay.com
Чаще всего COVID-19 проявляется классической симптоматикой, но бывают и исключения.
короновирусной инфекции.
Вирус атакует организм там, где тот ослаблен, а учитывая, что определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом фиксируются у львиной доли людей, у них коронавирус может проявляться именно нарушениями в работе ЖКТ.
По словам врача, желудочными симптомами коронавируса являются следующие недомогания:
- Ослабление стула,
- Ночные боли,
- Схваткообразное обострение желчекаменной болезни,
- Болевые приступы,
- Тошнота без рвоты.
Пациент говорит, что проблема была однодневной, а на скрининге мы видим антитела.
Напомним,