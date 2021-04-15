Врач назвала желудочные симптомы коронавируса

15 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Врач назвала желудочные симптомы коронавируса
Врач назвала желудочные симптомы коронавируса
pixabay.com

Чаще всего COVID-19 проявляется классической симптоматикой, но бывают и исключения.

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Ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ имени Мечникова Юлия Коковина рассказала, какие желудочно-кишечные симптомы могут говорить о короновирусной инфекции.

Вирус атакует организм там, где тот ослаблен, а учитывая, что определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом фиксируются у львиной доли людей, у них коронавирус может проявляться именно нарушениями в работе ЖКТ.

По словам врача, желудочными симптомами коронавируса являются следующие недомогания: 

  • Ослабление стула,
  • Ночные боли,
  • Схваткообразное обострение желчекаменной болезни,
  • Болевые приступы,
  • Тошнота без рвоты.

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Многие жалуются на проблемы с пищеварением уже после того, как переболели коронавирусом без классических симптомов. 

Пациент говорит, что проблема была однодневной, а на скрининге мы видим антитела.

Напомним,

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