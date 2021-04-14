Врачи назвали фактор риска, который в три раза повышает смертность от коронавируса

14 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Врачи назвали фактор риска, который в три раза повышает смертность от коронавируса
Врачи назвали фактор риска, который в три раза повышает смертность от коронавируса
pixabay.com

Риск смерти от коронавируса находится в зависимости от образа жизни пациента.

Американские медики обнаружили связь между малоподвижным образом жизни и частотой летальных исходов у инфицированных коронавирусом пациентов.

Исследование они опубликовали в издании British Journal of Sports Medicine.

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Специалисты из Медицинского центра Kaiser Permanente (Калифорния) проанализировали данные 48 тыс. жителей штата, которые заболели COVID-19. Их наблюдения показали, что низкая активность является одним из самых опасных факторов осложнений коронавируса.

Не так сильно на течение болезни воздействуют курение, ожирение, диабет и гипертония.  

9% зараженых, которые оказывались в больнице, попадали туда из-за низкой активности. Этот же фактор на 70% увеличивал риск попадания в реанимацию.

Напомним,

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