Врачи назвали фактор риска, который в три раза повышает смертность от коронавируса
14 апреля 2021 15:10
Врачи назвали фактор риска, который в три раза повышает смертность от коронавируса
pixabay.com
Риск смерти от коронавируса находится в зависимости от образа жизни пациента.
Американские медики обнаружили связь между малоподвижным образом жизни и частотой летальных исходов у инфицированных коронавирусом пациентов.
Исследование они опубликовали в издании British Journal of Sports Medicine.
Не так сильно на течение болезни воздействуют курение, ожирение, диабет и гипертония.
9% зараженых, которые оказывались в больнице, попадали туда из-за низкой активности. Этот же фактор на 70% увеличивал риск попадания в реанимацию.
Напомним,