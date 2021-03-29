Препарат CoronaVac в Украине: что это за вакцина от COVID-19, как работает, какие имеет особенности

29 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Препарат CoronaVac в Украине: что это за вакцина от COVID-19, как работает, какие имеет особенности
Препарат CoronaVac в Украине: что это за вакцина, как работает, какие имеет особенности
pixabay.com

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac, произведенная на китайском заводе фирмы Sinovac.

Какие у вакцины есть особенности и какой эффективности от нее следует ждать, рассказал инфекционист Вадим Аристов.

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Вакцина CoronaVac создана медиками из цельного вируса, в теории это означает, что антитела, образованные после введения препарата, будут более универсальными, соответственно, смогут справится и с новыми мутациями (штаммами) коронавируса.

На практике все может быть иначе, недавно появился препринт одной исследовательской статьи, в ней медики доказали, что через пять месяцев после введения двух доз CoronaVac антитела не смогли нейтрализовать бразильский вариант коронавируса.

Впрочем, технология производства вакцины CoronaVac является традиционной и отработанной много лет назад, поэтому негативных последствий после введения препарата быть не должно. Специалист подчеркнул, что есть также технологии более современные (мРНК- и векторные), они сходны с генной терапией, их безопасность доказана прежде всего на краткосрочных испытаниях, отдаленные последствия оценить пока нет возможности из-за пандемии коронавируса.

Препарат CoronaVac в Украине: что это за вакцина, как работает, какие имеет особенности / pixabay.com

Традиционность технологии несет в себе и риск сниженной эффективности вакцины. Исследование по второй фазе испытаний показало, что концентрация антител после вакцины CoronaVac ниже, чем у тех, кто переболел вирусом. И нет признаков активации клеточной составляющей иммунитета — Т-клеток.

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Отметим, что CoronaVac относится к вакцинам, содержащим инактивированный вирус. Такие препараты считаются более безопасными, их легко хранить при температуре от +2 до + 8°С.

Пока непонятно, сможет ли вакцина создать коллективный иммунитет, однако CoronaVac точно защитит жизнь людей из групп риска.

Аристов призвал обязательно вакцинироваться тем препаратом, который доступен в Украине в данный момент.

Препарат CoronaVac в Украине: что это за вакцина, как работает, какие имеет особенности / pixabay.com

Напомним,

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