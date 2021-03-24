Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса
Фармацевтическая компания Pfizer (США) сообщила о начале испытаний таблеток от коронавируса на людях.
Учитывая то, как быстро коронавирус мутирует, и какое глобальное влияние он оказывает, мы думаем, что терапевтические средства будут важны для людей как сейчас, так и после завершения пандемии.
В пресс-релизе сообщается, что препарат прошел доклинические испытания, на которых продемонстрировал потенциал в лечении болезни.
Если и клинические исследования пройдут успешно, то на рынке появится препарат, способный предотвратить осложнения вируса.
Более подробную презентацию лекарства Pfizer планирует к 6 апреля, на сессии Американского химического общества.
Напомним,