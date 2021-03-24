Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса

24 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса
Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса
pixabay.com

Фармацевтическая компания Pfizer (США) сообщила о начале испытаний таблеток от коронавируса на людях.

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По словам главного научного сотрудника компании Pfizer Микаэля Долстена, таблетки можно будет принимать как для профилактики, так и при первых признаках вирусного заболевания для облегчения течения COVID-19.

Учитывая то, как быстро коронавирус мутирует, и какое глобальное влияние он оказывает, мы думаем, что терапевтические средства будут важны для людей как сейчас, так и после завершения пандемии.
 

В пресс-релизе сообщается, что препарат прошел доклинические испытания, на которых продемонстрировал потенциал в лечении болезни.

Если и клинические исследования пройдут успешно, то на рынке появится препарат, способный предотвратить осложнения вируса.

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Речь идет об ингибиторе протеазы, который способен блокировать репликацию вируса в клетке, тормозя его распространение.

Более подробную презентацию лекарства Pfizer планирует к 6 апреля, на сессии Американского химического общества.

Напомним,

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