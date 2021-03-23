Ксения Мишина заразилась коронавирусом: как себя чувствует экс-Холостячка

23 марта 2021 11:45 Юлия Туренко
Ксения Мишина заразилась коронавирусом: как себя чувствует экс-Холостячка
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

Вслед за супругой Александра Скичко Елизаветой Юрушевой, о болезни COVID-19 сообщила Ксения Мишина.

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Главная героиня шоу "Холостячка", украинская актриса Ксения Мишина подхватила коронавирус. Об этом звезда рассказала поклонникам в Инстаграм-сториз вечером 22 марта.

Судя по видио, Ксения переносит болезнь в легкой форме. Актриса активна, энергична и в хорошем расположении духа. Однако вкус все же пропал у нее.

В видеоролике запечатлен момент, когда Мишина ест редиску. Знаменитость отмечает, что если бы не видела, что ест, то и не поняла бы, что это редиска.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения сообщила, что на самоизоляции на 2 недели с ней останутся сын Платон и ее возлюбленный, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт.

Отметим, 22 марта в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7893), умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с COVID-19 – 333 (днем ранее – 157).

Напомним,

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