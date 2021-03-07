Ксения Мишина продемонстрировала стильный аутфит и заговорила о поддержке

7 марта 2021 19:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина продемонстрировала стильный аутфит и заговорила о поддержке
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

Крымчанка Ксения Мишина восхищает поклонников своей красотой в личном микроблоге. В этот раз актриса продемонстрировала кокетливый образ в золотом костюме.

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Звезда «Крепостной» поделилась кадром, на котором позирует в довольно откровенном наряде: блестящей мини-юбке и топе. Запечатлена она в соблазнительной позе вполоборота, а все внимание приковано к ее проникновенному взгляду.

Волосы артистки плавными локонами спускаются по спине, а яркий макияж с акцентом на глаза делает образ еще более загадочным. Изюминкой аутфита стали черные босоножки на шпильке с золотой цепью.

Актриса Ксения Мишина / социальная сеть Instagram

Свой новый пост актриса посвятила теме поддержки. Она призналась, что раньше часто сталкивалась с тем, что ее родные и близкие не верили в нее, поэтому она понимает, насколько важна поддержка. Девушка предложила подписчикам поделиться своими историями, чтобы единомышленники могли поддержать друг друга.

Я знаю, что многие из вас прямо сейчас не получают поддержку или одобрение от самых близких и родных, но мы их не обвиняем, просто сейчас они по-другому не умеют… Делитесь прямо здесь своими историями, своими мыслями или мечтами и поддерживайте друг друга! Словами, идеями, может кто-то купит что-то у кого-то и это будет сейчас серьезной помощью! Давайте объединяться, знакомиться и вместе быть силой и яркой энергией. Не стесняйтесь! Добро всегда возвращается,
‒ призывает звезда «Холостячки».

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Такое доброжелательное предложение откликнулась фолловерам, поэтому в комментариях под заметкой можно найти множество интересных историй из жизни людей и мотивацию двигаться дальше.

Напомним,

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