Руслана Лыжичко похвасталась куклой Barbie, которая похожа на нее, как две капли
Не все знаменитости могут похвастаться маленькими копиями себя в виде кукол. А вот украинская певица Руслана, которая стала известной на весь мир после победы на Евровидении-2004, теперь может.
Дополняют ее образ высокие коричневые сапоги с заклепками и оригинальные аксессуары. Кукла в одной руке держит золотой микрофон, а в другой ‒ ленту в цвет украинского флага.
Экзотическая украинская Barbie! Надеюсь, что таким оригинальным способом подрастающее поколение откроет для себя стиль wild (дикий). Спасибо организаторам экспозиции за воплощение идеи,‒ подписала снимки звезда.
Напомним,
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