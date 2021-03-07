Руслана Лыжичко похвасталась куклой Barbie, которая похожа на нее, как две капли

7 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Руслана Лыжичко похвасталась куклой Barbie, которая похожа на нее, как две капли
Певица Руслана
социальная сеть Instagram

Не все знаменитости могут похвастаться маленькими копиями себя в виде кукол. А вот украинская певица Руслана, которая стала известной на весь мир после победы на Евровидении-2004, теперь может.

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Артистка показала в Instagram свою звездную реинкарнацию культовой куклы Barbie. Она полностью повторила образ исполнительницы с песенного конкурса. Мини-копия имеет такую же копну каштановых длинных волос, а также одета в колоритный наряд, как у знаменитости: мини-шорты и топ из кожи и меха. Именно в таком образе Руслана выступала с песней «Дикі Танці».

Дополняют ее образ высокие коричневые сапоги с заклепками и оригинальные аксессуары. Кукла в одной руке держит золотой микрофон, а в другой ‒ ленту в цвет украинского флага.

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Коллекционная игрушка вошла в серию «Barbie. Пані України», которая прославляет известных и исторических женщин Украины.

Экзотическая украинская Barbie! Надеюсь, что таким оригинальным способом подрастающее поколение откроет для себя стиль wild (дикий). Спасибо организаторам экспозиции за воплощение идеи,
‒ подписала снимки звезда.

Напомним,

 

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