47-летняя Руслана Лыжичко восхитила стальным прессом ‒ фото
Украинская амазонка Руслана Лыжичко восхищает своей неувядающей красотой на новых снимках. Артистка отправилась покорять Карпаты.
Исполнительница не скрывает, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, придерживается режима и с оптимизмом смотрит на окружающий ее мир. Именно благодаря этим вещам, по ее мнению, ей удается быть в прекрасной форме.
Дорогою до Вухатого Каменю... Вухатий Камінь ‒ особливе місце в Карпатах. Не уявляю без нього жодну свою поїздку в Карпати, тому в цьогорічній осінній експедиції ця локація була однією із першочергових,‒ прокомментировала снимки знаменитость.
Напомним,
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