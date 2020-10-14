47-летняя Руслана Лыжичко восхитила стальным прессом ‒ фото

14 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
47-летняя Руслана Лыжичко восхитила стальным прессом ‒ фото
Певица Руслана
социальная сеть Instagram

Украинская амазонка Руслана Лыжичко восхищает своей неувядающей красотой на новых снимках. Артистка отправилась покорять Карпаты.

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В своем Instagram знаменитость поделилась несколькими кадрами, которые заставляют задуматься о ее возрасте. Певица выглядит гораздо моложе своих лет и может дать фору многим молодым моделям. И что примечательно, о пластической хирургии 47-летняя звезда даже не задумывается.

Исполнительница не скрывает, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, придерживается режима и с оптимизмом смотрит на окружающий ее мир. Именно благодаря этим вещам, по ее мнению, ей удается быть в прекрасной форме.

Певица Руслана / социальная сеть Instagram

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На новых фото с отдыха Руслана позирует на фоне невероятной карпатской природы. На ней короткие черные шорты, спортивный топ с вырезами и полусапожки. Наряд выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры.

Дорогою до Вухатого Каменю... Вухатий Камінь ‒ особливе місце в Карпатах. Не уявляю без нього жодну свою поїздку в Карпати, тому в цьогорічній осінній експедиції ця локація була однією із першочергових,
‒ прокомментировала снимки знаменитость.

Напомним,

Певица Руслана / социальная сеть Instagram
 

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