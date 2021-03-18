Жена Александра Скичко заразилась коронавирусом: как сейчас себя чувствует Елизавета Юрушева

18 марта 2021 13:40 Юлия Туренко
Жена Александра Скичко заразилась коронавирусом: как сейчас себя чувствует Елизавета Юрушева
Елизавета Юрушева и Александр Скичко
instagram.com/elizaveta.yurusheva

Список украинских знаменитостей, которые заразились коронавирусом, продолжает стремительно увеличиваться.

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В Украине начался очередной всплеск заражения коронавирусом. В некоторых областях правительство вводит жесткий карантин. Увеличивается и список звезд, которые не смоли уберечь себя от этого вируса.

В этот раз вслед за своими коллегами и друзьями коронавирусом заболела Елизавета Юрушева. О своем диагнозе супруга комика Александра Скичко сообщила на своей странице в Инстаграм.

14 марта Елизавета ехала на мероприятие в Черкассы, но по пути ей позвонили и сказали, что COVID-19 обнаружили у ее дочери Наны. Предпринимательнице срочно пришлось возвращаться в Киев.

Супруга Александра Скичко Елизавета Юрушева / instagram.com/elizaveta.yurusheva
После этого Юрушева сдала текст, который оказался отрицательным. Уже 15 марта женщина почувствовала недомогание и сдала повторный тест. В этот раз он оказался позитивным.

В понедельник вечером поднялась температура, во вторник сдала повторный тест, и он показал положительный результат, - пишет супруга Александра Скичко. - Из-за этого я пропустила наши благотворительные чтения в поддержку животных, но получила нереальное удовольствие, наблюдая за ними в сториз и на фото. Невероятно благодарна всем, кто пришел, участвовал и поддержал нас.

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Также Елизавета рассказала, что в первые дни болезни у нее была температура и слабость, но уже сейчас она чувствует себя лучше.

Напомним, 

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