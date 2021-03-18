Жена Александра Скичко заразилась коронавирусом: как сейчас себя чувствует Елизавета Юрушева
Список украинских знаменитостей, которые заразились коронавирусом, продолжает стремительно увеличиваться.
В этот раз вслед за своими коллегами и друзьями коронавирусом заболела Елизавета Юрушева. О своем диагнозе супруга комика Александра Скичко сообщила на своей странице в Инстаграм.
14 марта Елизавета ехала на мероприятие в Черкассы, но по пути ей позвонили и сказали, что COVID-19 обнаружили у ее дочери Наны. Предпринимательнице срочно пришлось возвращаться в Киев.
В понедельник вечером поднялась температура, во вторник сдала повторный тест, и он показал положительный результат, - пишет супруга Александра Скичко. - Из-за этого я пропустила наши благотворительные чтения в поддержку животных, но получила нереальное удовольствие, наблюдая за ними в сториз и на фото. Невероятно благодарна всем, кто пришел, участвовал и поддержал нас.
Напомним,