В Минздраве развенчали самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о самых популярных утверждения о вакцине против коронавируса, которые являются мифами.
Вакцинация – основа борьбы с коронавирусом, которая со временем сформирует коллективный иммунитет.
Вакцина Serum Institute не имеет сертификатов
Вакцина может использоваться только в чрезвычайных ситуациях из-за низкой эффективности
Все ныне разработанные COVID-вакцины регистрируются для экстренного использования из-за пандемии.
От вакцины против коронавируса можно умереть
В мире не зафиксированы случаи смерти после вакцинации, причиной которых была бы именно вакцина, а не уже существующие болезни.
После прививки можно заразиться коронавирусом
После вакцины может быть анафилактический шок
Осторожными необходимо быть людям, у которых уже есть аллергия на определенные медикаменты. Сильную аллергическую реакцию на прививки фиксируют очень редко (1 случай на сотни тысяч вакцинированных людей).
Напомним,