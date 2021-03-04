В Минздраве развенчали самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса

4 марта 2021 11:20 Алла Лысак
В Минздраве развенчали самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса
В Минздраве развенчали самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса
pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о самых популярных утверждения о вакцине против коронавируса, которые являются мифами.

Вакцинация – основа борьбы с коронавирусом, которая со временем сформирует коллективный иммунитет.

Вакцина Serum Institute не имеет сертификатов

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Вакцина CoviShield сертифицирована в Индии, этого достаточно для использования препарата в Украине. Вакцина не имеет украинской национальной GMP-сертификации.

Вакцина может использоваться только в чрезвычайных ситуациях из-за низкой эффективности

Все ныне разработанные COVID-вакцины регистрируются для экстренного использования из-за пандемии.

От вакцины против коронавируса можно умереть

В мире не зафиксированы случаи смерти после вакцинации, причиной которых была бы именно вакцина, а не уже существующие болезни.

После прививки можно заразиться коронавирусом

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Вакцина не содержит живой вирус, начать размножаться в организме он не сможет. Однако наличие мертвых частиц вируса провоцирует реакцию организма, у некоторых она проявляется повышением температуры и другими легкими симптомами ОРВИ.

После вакцины может быть анафилактический шок

Осторожными необходимо быть людям, у которых уже есть аллергия на определенные медикаменты. Сильную аллергическую реакцию на прививки фиксируют очень редко (1 случай на сотни тысяч вакцинированных людей).

Напомним,

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