Врачи рассказали, сколько времени защищает организм вакцина от COVID-19

Врачи рассказали, сколько времени защищает организм вакцина от COVID-19

Ученые объяснили, сколько вакцина будет защищать организм от COVID-19.

Вакцины против коронавируса могут обеспечить организму защиту минимум на 6-12 месяцев. Вероятность пожизненного иммунитета сохраняется, хотя пока и не доказана конкретными научными исследованиями.

К таким выводам пришли эпидемиологи и разработчики препаратов, сообщает CNN. Например, после введения второй дозы вакцины Pfizer иммунитет выше 91% остается и через 6 месяцев после иммунизации.

Впрочем этот факт пока не озвучили в официальных научных источниках, поскольку Pfizer планирует проводить более масштабные изучения.

Эксперт из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли подчеркнул, что действие вакцин необходимо наблюдать в перспективе.

Я не буду удивлен, если через год мы узнаем, что вакцины дают сильный иммунитет, не удивлюсь, если окажется, что достаточно всего один раз сделать прививку.

Подобный принцип действия имеют вакцины против кори, ведь они защищают 96% людей от этой инфекционной болезни на всю жизнь.

Проблемой могут стать мутации вируса, которые возникают с огромной частотой. Против некоторых штаммов вакцины, увы, показывают меньшую эффективность.

Напомним,