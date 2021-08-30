5 мифов о вакцине от коронавируса, в которые пора переставать верить
На пороге новой волны коронавируса и Дельта-штамма пора избавляться от предрассудков относительно вакцинации.
Вакцина меняет ДНК человекаДНК?
На самом деле мРНК в вакцине представляет собой крошечный фрагмент вируса, который никак не влияет на ДНК человека (как и сам вирус, если уж на то пошло).
Белок из мРНК необходим иммунной системы для внесения коронавируса в реестр, простыми словами, узнаваемых антигенов.
От вакцинации можно заболеть
Если пациент заболел сразу после вакцинации, то он заразился вирусом или непосредственно перед вакцинацией или в тот же день. Даже после двух доз вакцины можно подхватить вирус (поэтому не забывайте носить маску), но заболеть от самого укола нереально, ведь в вакцине нет живого антигена.
Вакцины были разработаны слишком быстро, поэтому они опасны
Действительно, препараты от коронавируса были созданы быстрее остальных вакцин – обычно на разработку и сертификацию уходит от 10 до 15 лет.
Однако использовались все же проверенные методы и методики. Например, та же технология мРНК изучалась задолго до появления Модерны.
В вакцине содержится ртуть
Вместе с вакциной вводят чип
Пожалуй, это главный и самый нелепый аргумент антипрививочников, потому что он ни на чем не основывается вообще.
Напомним,