5 мифов о вакцине от коронавируса, в которые пора переставать верить

5 мифов о вакцине от коронавируса, в которые пора переставать верить

На пороге новой волны коронавируса и Дельта-штамма пора избавляться от предрассудков относительно вакцинации.

Вакцина меняет ДНК человека

Если нам вводят мРНК вакцину (Модерна или Пфайзер), значит, могут изменить ДНК

На самом деле мРНК в вакцине представляет собой крошечный фрагмент вируса, который никак не влияет на ДНК человека (как и сам вирус, если уж на то пошло).

Белок из мРНК необходим иммунной системы для внесения коронавируса в реестр, простыми словами, узнаваемых антигенов.

От вакцинации можно заболеть

Если пациент заболел сразу после вакцинации, то он заразился вирусом или непосредственно перед вакцинацией или в тот же день. Даже после двух доз вакцины можно подхватить вирус (поэтому не забывайте носить маску), но заболеть от самого укола нереально, ведь в вакцине нет живого антигена.

Вакцины были разработаны слишком быстро, поэтому они опасны

Действительно, препараты от коронавируса были созданы быстрее остальных вакцин – обычно на разработку и сертификацию уходит от 10 до 15 лет.

Однако использовались все же проверенные методы и методики. Например, та же технология мРНК изучалась задолго до появления Модерны.

В вакцине содержится ртуть

Вместе с вакциной вводят чип

Еще один миф, популярный среди противников прививок, – в вакцине есть алюминий и ртуть, что обязательно плохо скажется на здоровье человека. Самое смешное, что в вакцине они действительно могут содержаться, но в гораздо меньших количествах, чем мы съедаем за день.

Пожалуй, это главный и самый нелепый аргумент антипрививочников, потому что он ни на чем не основывается вообще.

Напомним,