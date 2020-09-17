На каком боку полезнее спать: исследование ученых
Ученые доказали, что качество сна зависит не только от длительности и, например, отсутствия источников освещения, но и от позы.
Среди преимуществ отдыха на левой стороне медики выделили более эффективное выведение токсинов из организма и поддержку работы лимфатической системы. Кроме того, сон на левом боку улучшает пищеварительные процессы, облегчая транспортировку из толстой кишки.
В такой позе поджелудочная находится в естественном для себя положении, в нормальных условиях вырабатывает ферменты.
Повернитесь на левую сторону, чтобы победить изжогу.
Напомним,