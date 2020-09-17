На каком боку полезнее спать: исследование ученых

17 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
На каком боку полезнее спать: исследование ученых
На каком боку полезнее спать: исследование ученых
pixabay.com

Ученые доказали, что качество сна зависит не только от длительности и, например, отсутствия источников освещения, но и от позы.

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Специалисты выяснили, что поза на левом боку гораздо благоприятнее для организма и спокойного сна, пишет Freundin. 

Среди преимуществ отдыха на левой стороне медики выделили более эффективное выведение токсинов из организма и поддержку работы лимфатической системы. Кроме того, сон на левом боку улучшает пищеварительные процессы, облегчая транспортировку из толстой кишки.

В такой позе поджелудочная находится в естественном для себя положении, в нормальных условиях вырабатывает ферменты.

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Удивительно, но сон на левой стороне даже защищает сердце, беременным женщинам рекомендуется спать на ранних сроках именно на левом боку, чтобы улучшить приток крови к главной мышце организма, а также избежать сдавливания органов из-за ребенка в утробе.

Повернитесь на левую сторону, чтобы победить изжогу.

Напомним,

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