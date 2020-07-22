10 полезных свойств крыжовника: укрепляйте свой организм с помощью этой ягоды летом
Не слишком популярная ягода, однако содержит очень много витаминов и полезных веществ. Речь идет о крыжовнике.
В крыжовнике много витаминов группы В, а также А, С, РР, Е, – говорит ведущая. – Содержатся и микроэлементы: железо, йод, калий, марганец, медь, магний, фосфор. А еще ягода помогает бороться с депрессией и плохим настроением благодаря наличию в ней гормона радости серотонина.
Свойства крыжовника:
1. Укрепляет сердце и кровеносные сосуды.
2. Улучшает память и внимание.
3. Выводит из организма вредные вещества.
4. Снижает артериальное давление.
5. Снижает уровень вредного холестерина.
6. Снимает воспалительные процессы в организме.
7. Ускоряет процесс выздоровления при различных болезнях.
8. Снимает усталость, тонизирует организм и придает ему энергии и бодрости.
9. Регулирует пищеварение.
10. Ускоряет метаболизм, способствует похудению.
Рекомендую вдоволь наесться крыжовника, – говорит Юля. – Чтобы организм вобрал все его питательные вещества. Не лишним будет и заморозить ягоды или запастись вкуснейшими кисло-сладкими джемами.
Напомним,