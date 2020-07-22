10 полезных свойств крыжовника: укрепляйте свой организм с помощью этой ягоды летом

22 июля 2020 18:00 Юлия Крутиева
10 полезных свойств крыжовника: укрепляйте свой организм с помощью этой ягоды летом

Не слишком популярная ягода, однако содержит очень много витаминов и полезных веществ. Речь идет о крыжовнике.

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Плоды можно есть свежими или готовить компоты, сок, джем, мармелад, варенье. Кстати, крыжовник используют в медицине и косметологии. О полезных для организма человека свойствах ягоды расскажет ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова.

В крыжовнике много витаминов группы В, а также А, С, РР, Е, – говорит ведущая. – Содержатся и микроэлементы: железо, йод, калий, марганец, медь, магний, фосфор. А еще ягода помогает бороться с депрессией и плохим настроением благодаря наличию в ней гормона радости серотонина.

Свойства крыжовника:

1. Укрепляет сердце и кровеносные сосуды.
2. Улучшает память и внимание.
3. Выводит из организма вредные вещества.
4. Снижает артериальное давление.
5. Снижает уровень вредного холестерина.
6. Снимает воспалительные процессы в организме.
7. Ускоряет процесс выздоровления при различных болезнях.
8. Снимает усталость, тонизирует организм и придает ему энергии и бодрости.
9. Регулирует пищеварение.
10. Ускоряет метаболизм, способствует похудению.

Рекомендую вдоволь наесться крыжовника, – говорит Юля. – Чтобы организм вобрал все его питательные вещества. Не лишним будет и заморозить ягоды или запастись вкуснейшими кисло-сладкими джемами.

Напомним,

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